La novia de Gonzalo Montiel mostró el lado más tierno de su bebé recién nacido tras la victoria de la selección

Gonzalo Montiel se unió a la concentración de la selección argentina junto a los últimos jugadores en llegar, debido a una decisión del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Los entrenadores acordaron darle unos días adicionales para que pudiera estar con su pareja, ya que acababan de convertirse en padres por primera vez. Igualmente, fue parte del partido de ayer ante Canadá, su mujer lo siguió desde casa y emocionó a todos al compartir unas tiernas postales junto a su bebé alentándolo.

Durante la jornada del pasado jueves, la cuenta regresiva llegó a su fin y comenzó una nueva edición de la Copa América. La selección argentina se enfrentó a Canadá en un partido que culminó con una victoria 2-0 para el conjunto albiceleste, siendo los autores de los goles Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Por su parte, Karina Nacucchio, quien está en pareja con “Cachete” desde hace más de tres años y con quien tuvo a su primer hijo hace pocas semanas, se quedó en casa viendo el encuentro, y no dudó en dejar en claro su apoyo, aunque sea a la distancia. Mediante su cuenta de Instagram, la novia del lateral de la selección le hizo llegar su aliento con unas postales junto a su bebé que causaron ternura entre todos sus seguidores.

Karina Nacucchio y Thiago vistieron el albiceleste para apoyar a Gonzalo Montiel (Captura: Instagram)

En la foto que subió se la puede ver a ella junto al pequeño Thiago, vestidos con la camiseta de la celeste y blanca, acompañando al exjugador riverplatense en el inicio de la defensa del título obtenido en la edición anterior de la Copa América. Montiel vio la postal luego del partido y no dudó en compartirla también en su propio perfil.

Las postales causaron furor en las redes sociales (Captura: Instagram)

La emoción de Gonzalo Montiel y su novia por la llegada de su primer hijo

El pasado 1 de junio, la pareja realizó una publicación compartida mediante sus redes sociales con la que dieron a conocer las primeras fotos de su bebé; además, dejaron en evidencia toda su emoción por ese especial momento que vivieron como familia. “Bienvenido Thiago”, comenzó diciendo en el post que no pasó desapercibido y causó furor.

“Ni soñándolo imaginamos un momento así, por eso no dejamos de mirarte... No podemos definir este sentimiento porque seguramente no exista la palabra... Somos las personas más felices del planeta por tenerte Thiagito, con salud y tan de nosotros. ¡Sos nuestro mundo mi amor! Te amamos cielo, nos cambiaste la vida, gracias por existir”, sumaron, a pura felicidad. Sus familiares, seres queridos y también seguidores aprovecharon la ocasión para dejarle especiales saludos y mandarles mucho amor en la etapa que comenzaban.

La dulce postal familiar tras el nacimiento de Thiago (Captura: Instagram)

Entre los muchos colegas que dejaron sus comentarios, el Dibu Martínez apareció y lanzó varios corazones, mientras que otro de sus compañeros, el Chino Martínez, les escribió: “Qué grande Thiaguito, bienvenido. ¡Felicitaciones para los dos! Disfruten cada momento que es único. Los queremos mucho”. Por su parte, el futbolista colombiano Rafael Santos Borré quiso sumarse a los saludos y expresó: “Thiago bienvenido, felicitaciones manito los queremos mucho, me alegro mucho por ustedes bendiciones”.

