escuchar

“Acá jugá. Jugás en Boca, mirá tu escudo, ¡jugá!”, fueron las palabras de Miguel Borja, delantero de River, al ver que Sergio Romero, arquero del Xeneize, demoraba el saque de arco a minutos del final de un Superclásico que terminó 1-1 con goles de Pablo Solari y Cristian Medina.

Esta situación tensa entre el atacante y el arquero se dio sobre el final del encuentro posterior a una jugada donde Facundo Colidio combinó con el juvenil Franco Mastantuono y este, de frente al arco, sacó un remate que se fue por encima del travesaño.

Con el tiempo de adición que transcurría y un empate inamovible en el resultado, el delantero colombiano increpó al exarquero de la selección argentina, quien aceptó el reclamo y le devolvió una cómplice sonrisa sobre este pedido desmesurado del goleador del Millonario.

Eliana Guercio despotricó contra Miguel Borja por su reacción contra Chiquito Romero

Una vez terminado el encuentro, con los ánimos aún caldeados por una discusión entre Cristian Lema y Franco Armani, el lungo guardameta habló con los medios presentes y se refirió a esta situación que fue captada por la transmisión oficial: “No pasó nada. Simplemente, me dijo que intentemos jugar. Pero estuvo bien porque cuando terminó el partido vino y me pidió disculpas y son totalmente aceptables. Es un partido de fútbol y obviamente que cuando las pulsaciones están a mil suceden cosas, pero no pasa nada”, aclaró Chiquito.

A raíz de este encontronazo, Eliana Guercio, esposa de Romero, salió con los tapones de punta en sus redes sociales a despotricar la reacción de Borja y lanzó un crudo mensaje que reavivó la polémica: “¿Quién sos? Así se ríe mi rey”, sintetizó la modelo con un emoji de la “B” para especificar su destinatario.

El filoso mensaje de Eliana Guercio en Instagram

“Sos el mejor, así con esa sonrisa demostrás la gran persona que sos”, apuntó Guercio en su cuenta de Instagram al focalizarse en el gesto risueño del futbolista al intercambiar palabras con el goleador del Millonario en la Copa de la Liga Profesional.

Visiblemente enojada y sin filtros, la panelista del debate de Gran Hermano siguió filosa con sus comentarios, esta vez sin aclarar a quien se dirigía con un comentario acerca del rendimiento de Romero: “Te hizo llegar a la final, gil. ¿Qué más querés? ¿Qué haga goles? Es arquero, bebe. Andá a laburar”, cargó con munición pesada la blonda, quien tomó un fuerte protagonismo en las redes sociales tras la finalización del partido.

Romero, partícipe principal de un momento paranormal en el Superclásico

En el campo de juego, Sergio Romero evitó en varias ocasiones la caída del arco del Xeneize. Sin embargo, una jugada en particular llamó la atención de los televidentes por un desfasaje que dejó boquiabiertos a los hinchas de Boca.

Durante el primer tiempo, el mediocampista Esequiel Barco ejecutó un tiro libre que en la cancha se observó cómo Romero la atenazó con sus manos, aunque en la televisión la pelota tomó una parábola impensada que dio la sensación de que el destino del esférico fue al travesaño.

La jugada FANTASMA del Superclásico con ZOOM y en CÁMARA LENTA: ¿qué pasó ahí? 😳😳😳#LPFxTNTSports pic.twitter.com/tsgv0GMmtq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2024

En cámara lenta y con detenimiento, TNT Sports subió ese fragmento a su red social para hacerse eco de una confusa situación de juego que en la cancha se vio de una manera y, del otro lado de la pantalla, pareció una clara situación de peligro.