El enojo de Sebastián Vignolo con Oscar Ruggeri: “Rompiste una cábala de hace 15 años”

Es un clásico. Cuando Sebastián Vignolo dice “Hola, hola, hola” es que comienza el programa que conduce hace ya 15 años. Sin embargo, hasta hoy, se desconocía un detalle que el animador contó este miércoles acerca de sus emblemáticas introducciones. En el momento en que se disponía a arrancar, el comentarista Oscar Ruggeri lo interrumpió, lo cual derivó en una desopilante conversación.

“Hola, buen día, no podemos, todo rápido”, dijo Ruggeri por encima del discurso del conductor. “Vamos a lo de Gallardo, dale que nos vamos”, agregó. Claro: según explicó Vignolo, la edición del programa de hoy solo contaría con media hora de duración. Y ahí, le hizo el reproche que develaría algo que no se sabía: “Rompió la cábala” , dijo el “Pollo” mirando a sus colegas.

Además, el periodista acusó al exfutbolista de provocar una futura derrota del programa en los premios Martín Fierro, algo de lo que el “Cabezón” renegó. “No me vas a echar a mí la culpa”, le dijo. Y agregó: “Yo te dije: hay que llamarlo a Luis, y nadie me dio bola. No lo llamamos, no lo saludamos”.

Sebastián Vignolo se enojó con Oscar Ruggeri porque lo interrumpió