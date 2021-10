Los medios ingleses aseguran que Gonzalo Higuain podría dejar el fútbol al final de temporada

Gonzalo Higuain llegó a la MLS en 2020 tras la finalización de su contrato con la Juventus. Tras una prolífica carrera en Europa, donde militó en las ligas más importantes del mundo con indudable éxito, el “Pipita” decidió migrar al fútbol estadounidense para cumplir un viejo anhelo: volver a jugar con su hermano Federico. Consciente de encontrarse en la recta final de su carrera, la competencia norteamericana le permitiría, además, disfrutar con menos presión. Sin embargo, la aventura de Higuain en Norteamérica podría estar llegando a su fin.

Según consigna el medio inglés The Sun, el tres veces mundialista con la Selección argentina formaría parte de la reestructuración que el Inter de Miami planea para la próxima temporada. El equipo de la Florida está en la mira por irregularidades financieras en el fichaje Blaise Matuidi. Esto redujo la asignación de transferencias del fondo TAM para la franquicia de David Beckham, por lo que Phil Neville, entrenador del primer equipo, y Chris Henderson, su director deportivo, estarían “desesperados” por “sacar” del plantel a Higuain y al francés campeón del mundo, de acuerdo a lo señalado por los medios ingleses.

En una entrevista con Christian Vieri de junio de este año, Higuain admitió que la MLS es más competitiva de lo que esperaba: “Es una liga dura. Es similar al fútbol italiano. Pensé que vendría aquí y jugaría con un cigarrillo en la boca y no es así; es difícil ”. Desde su llegada al Inter, ha marcado 11 goles en 35 partidos.

Gonzalo Higuaín podría ponerle punto final a su carrera RHONA WISE - FRE168002 AP

Fuentes del Inter de Miami le dijeron al medio SunSport que esperan que el centrodelantero deje la actividad el mes que viene, cuando termina la temporada regular en el fútbol de los Estados Unidos. En este momento, la franquicia de David Beckham está a nueve puntos de la zona de clasificación a los playoffs y acumula seis derrotas consecutivas.