La estadounidense Morgan Turner fue descalificada de los octavos de final del Campeonato Mundial Senior de Lucha, disputado en Astaná, Kazajistán, después de golpear reiteradamente en los ojos a su rival, la rusa Elizaveta Smirnova.

La agresión le provocó una lesión que obligó a la medallista mundial a abandonar la competencia, pese a que había sido declarada ganadora del combate.

El episodio ocurrió el último martes durante el enfrentamiento de la categoría femenina de 50 kilos. Smirnova, medallista de bronce en el Mundial de 2025, llevaba la ventaja en el marcador y se imponía por 8-3, cuando Turner logró descontar y quedó a un punto de su rival.

Sin embargo, tras reanudarse la acción, la estadounidense golpeó a Smirnova en el ojo. Las imágenes difundidas en la red social X mostraron cómo la luchadora rusa se llevaba la mano a la cara y manifestaba signos evidentes de dolor. La secuencia se sumó a un episodio anterior, en el que Turner ya había hecho un contacto similar, por lo que los árbitros resolvieron descalificarla por la reiteración de las acciones ilegales.

El gesto antideportivo de una atleta de EE.UU. en el Mundial de lucha: lesionó a su rival y fue descalificada

La decisión le otorgó la victoria a Smirnova, pero la rusa no pudo continuar en el torneo. Después de someterse a una revisión médica, los profesionales a cargo de la competencia determinaron que no estaba en condiciones de disputar los cuartos de final debido a la gravedad de la lesión ocular.

Gayane Gevorgyan, médica del equipo femenino ruso, informó al medio EssentiallySports que a la deportista le diagnosticaron una lesión en la córnea y que fue trasladada a un hospital para recibir atención. Además, explicó que el tratamiento se definiría más adelante.

“Como luchadora, dirá ‘No siento ningún dolor’. Pero, en realidad, tiene una lesión muy grave”, señaló Gevorgyan, según declaraciones difundidas por la Federación Rusa de Lucha Libre.

La lesión de Smirnova, que había querido seguir en la competencia

Smirnova también manifestó su frustración por haber quedado fuera de la competencia. Según relató, los estudios médicos detectaron daños en ambos ojos. La atleta sostuvo que se sentía en condiciones de continuar, incluso con un solo ojo, pero el médico oficial del torneo no autorizó su participación ante el riesgo de que sufriera complicaciones.

La baja de la rusa tuvo consecuencias directas en el cuadro de la categoría de 50 kilos: la india Neelam Sirohi avanzó a las semifinales sin disputar su combate de cuartos de final, ya que su rival había quedado fuera del torneo por la lesión.

El recorrido de Morgan Turner antes de la descalificación

Turner había llegado al Mundial Senior con antecedentes destacados en las categorías juveniles. Durante 2026, consiguió medallas de bronce en los campeonatos mundiales Sub-20 y Sub-23, y buscaba consolidarse en su primera participación en la máxima categoría.

En su debut en Astaná, la estadounidense había derrotado por 5-0 a la cubana Greili Bencosme. Sin embargo, su recorrido terminó en los octavos de final, en un combate que concluyó con su descalificación y la posterior baja de su rival por una lesión.

Morgan Turner, descalificada USA Wrestling

El episodio tuvo lugar en una jornada complicada para el equipo femenino estadounidense. Helen Maroulis, campeona mundial defensora en la categoría de 57 kilos, quedó eliminada en los cuartos de final tras perder por 4-2 ante la japonesa Sena Nagamoto, pese a haber llegado a los últimos momentos del combate con ventaja.

Por su parte, Dymond Guilford cayó por 6-4 ante la ucraniana Anastasiya Alpyeyeva en la categoría de 76 kilos, luego de haber estado al frente del marcador por 4-1 a pocos segundos del final. Kayla Miracle, en tanto, quedó eliminada en los octavos de final de los 65 kilos tras ser inmovilizada por la japonesa Nana Ikehata.

Así, la descalificación de Turner se sumó a una serie de resultados adversos para las representantes estadounidenses en el campeonato.