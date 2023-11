escuchar

El lunes por la noche, en el estadio Presidente Perón, Racing Club venció por 4-1 a Belgrano de Córdoba en el marco de la última fecha de la Copa de la Liga Profesional. En una noche redonda para los de Avellaneda, donde el equipo lució su mejor versión y borró de la cancha a su contrincante de turno, el director técnico interino Sebastián Grazzini asistió a la habitual conferencia de prensa y se encontró con un viejo conocido.

Con un sistema de preguntas y respuestas, Grazzini empezó a contestar las inquietudes de los presentes hasta toparse con el periodista Santiago Lovaschi, quien agarró el micrófono e interactuó con el exfutbolista para consultarle sobre sus sensaciones de la goleada ante el elenco cordobés y qué sintió al ver que la hinchada ovacionó a los jugadores por la gran performance.

Visiblemente conmovido, el “Mago”, como lo apodan, decidió poner un punto y aparte de lo estrictamente futbolístico para marcar su amistad con Lovaschi. “Lo primero que quiero decir, es que siento una gran felicidad que vos me estés haciendo esta pregunta. Yo te conozco desde muy chiquito, hemos pasado cosas muy hermosas juntos y verte tan grande y profesional, me da la misma felicidad que me dio cuando terminamos el partido y la gente de Racing vivió una fiesta. Aprovecho esta ocasión para felicitarte, sabes que te aprecio mucho y por eso sentí una alegría doble: la del triunfo y tu presencia”, expresó.

Luego de finalizado el contacto con los medios de comunicación, Grazzini decidió ir a buscar al periodista, quien estaba en silla de ruedas, y ambos se fundieron en un abrazo. Tras este emocionante momento, el departamento de prensa de Racing decidió convocar a Lovaschi para que cuente unas palabras sobre lo que le generó el reencuentro.

“Me gustó que venga Grazzini, lo quiero mucho. Él es una persona muy importante de mi vida. Me genera mucho orgullo que sea el técnico de Racing”, relató el periodista sobre el actual entrenador interino de La Academia, quien conforma la dupla técnica junto a Ezequiel Videla, otro exfutbolista de la institución que salió campeón en el año 2014.

Grazzini, de buzo celeste, y Ezequiel Videla son los entrenadores interinos de Racing

Grazzini, de dilatada trayectoria por el fútbol local e internacional, debutó en Central Córdoba de Rosario en el año 2001 y, a partir de ahí, comenzó un periplo que abarcó clubes de Primera División y del ascenso argentino. Tras 17 años de carrera, el volante ofensivo decidió ponerle un punto final a su trayectoria para abocarse a ser director técnico.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el DT comenzó con la planificación para lo que será el duelo contra Rosario Central, por los cuartos de final del certamen local, que se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta. Para este encuentro, Grazzini intentará repetir lo sucedido ante Belgrano y buscará la pronta recuperación de Roger Martínez, el delantero colombiano que llegó este año al club y sufrió un desgarro ante Lanús. En caso de recuperarse de manera óptima, formará parte del banco de los relevos.