El domingo 19 de noviembre, con un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram, el reconocido conductor de televisión Darío Barassi contó que su mamá Laura había muerto. “El país hoy está en una, pero lamentablemente yo estoy en otra. Finalmente pasó. Ese último suspiro, ese último beso, caricia, abrazo llegó. Duele, alivia y vuelve a doler. Te nos fuiste viejita, ahí estábamos los 3 de siempre y el pilar de mujer que tengo al lado desplomados en un abrazo eterno sobre tu cuerpo”, relató el sanjuanino, quien agregó una foto de su familiar como portada de la publicación.

Con la reciente noticia del fallecimiento de su ser querido, Barassi continuó con su rutina, aunque, como suele ser habitual, recurrió a su Instagram para manifestar sus sentimientos. En esta ocasión, en una storie donde se lo ve manejando, con la vista del celular al cielo, el presentador televisivo que conduce Ahora caigo (eltrece) lanzó una sentida frase: “No entiendo. Te extraño”.

El sentido mensaje de Darío Barassi al recordar a su mamá Instagram (@dariobarassi)

Tras luchar contra un cáncer de páncreas que finalmente le ganó la batalla, Laura fue calificada por su hijo como una “guerrera” por los diversos tratamientos que soportó y atravesó estoicamente. “Pasaste miles, pero esta es imposible, no es de igual a igual, vos lo das todo, nosotros también y no alcanza. Maldita enfermedad imbatible”, sostuvo en un antiguo posteo Barassi, quien acompañó en el día a día de su madre, a quien, en el último tiempo, sintió que la enfermedad la consumió por completo.

Aun asimilando una pérdida muy importante en su vida, el conductor recibió cientos de mensajes de apoyo del mundo del espectáculo y su círculo íntimo, con el afán de poder levantarle el ánimo en un momento donde el cariño es necesario para poder recomponerse y continuar con sus obligaciones diarias.

El posteo con el que se despidió de su mamá

En plena jornada de Elecciones presidenciales en el país, Darío Barassi eligió contar que su madre falleció y eso lo llevó a hacer una mini catarsis de cómo afrontará el duelo.

“Anoche, cuando volví a casa, obviamente no podía dormirme, escuchaba esas últimas respiraciones exigidas tuyas mientras miraba por la ventana la única estrella que había en el cielo, y me puse a hacer la lista de lo que voy a extrañar de vos. Spoiler alert mucha cuestión gastro”, sostuvo Barassi, quien se tomó unos minutos para anunciar la noticia a sus seguidores, quienes se encontraban pendientes del estado de salud de su progenitora.

En esa misma línea, elaboró una serie de cuestiones que añorará: “A saber... Vitel toné y su raspadita. Ensalada criolla. Bizcochuelo de limón y la raspadita del glaseado. Lo mal que cantás, sobre todo en misa que lo hacías con tanta pasión y sordera. Hacerte trampa a las cartas. Que me digas que no soy tu preferido. Que me digas ‘Gorito’. Lo buena puteadora que sos, ese imbbbbecil era la gloria de tus jardines”.

Por último, siguió enumerando varias costumbres más hasta que decidió finalizar el comunicado: “Básicamente, voy a extrañar tenerte, vieja linda. La concha de la lora. Hasta siempre viejita mía. Sigo escuchando esa respiración, ya no tan exigida, sino más placentera. Bon voyage. El gorito”.