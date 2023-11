escuchar

Fernando Dente es indiscutidamente una de las figuras del 2023. Dirigió la adaptación argentina del musical Heathers y cosechó un importante éxito con Noche al Dente (América TV). Además de oficiar como conductor del programa, también realiza varios números musicales con los artistas invitados. Incluso acaba de recibir el Premio Martín Fierro Latino al mejor big show en televisión y plataformas. Tras regresar a la Argentina y con motivo de celebrar su galardón en televisión, el miércoles el actor visitó LAM (América TV) e hizo una revelación que tomó completamente por sorpresa a todos. ¿De qué se trató? Nada más y nada menos que de Lionel Messi.

El cantante de 33 años estuvo esta semana en Miami para asistir al evento que reconoce a lo mejor de la televisión, la radio y el streaming de la Argentina, Paraguay, México, Chile y Perú. La entrega se realizó el lunes en el teatro Manuel Artime, ubicado en la Avenida Collins. Si bien se filtraron varias imágenes y videos, la ceremonia completa se podrá ver por Net TV este jueves a partir de las 21. Dente no se fue con las manos vacías, puesto que ganó una estatuilla por su programa.

Fernando Dente se llevó el premio Martín Fierro Latino a mejor big show por Noche al Dente Instagram @ferdente

Tras regresar a Buenos Aires, pasó por LAM para hablar sobre su galardón y mencionar algunas polémicas que trascendieron sobre la ceremonia de la premiación. Antes de retirarse, contó que en pocas horas recibiría en su programa a la banda La T y la M, integrada por Tobías Medrano y Matías Rapen. El grupo alcanzó gran popularidad durante el Mundial de Qatar 2022, por la canción “Pa’ la Selección”.

Fue entonces cuando Dente conectó a sus próximos invitados con el capitán de “La Scaloneta” e hizo una inesperada revelación que tomó a todos por sorpresa. “El otro día vino Grego Rossello, y le mandamos un video a Messi, una foto”, contó el conductor. “Esto no lo tendría que contar, pero en LAM hay que hacer las cosas...”, advirtió rápidamente y Ángel de Brito lo impulsó para que lo dijera.

“¡Uy, me va a matar Grego!”, reparó Dente, pero de igual manera decidió terminar su relato. “Resulta que Messi le mandó una foto viendo el programa”, aseguró, muy feliz. “Así que no solo tengo Martín Fierro, sino que Messi vio por lo menos un programa”, sentenció muy emocionado por saber que el mejor jugador del mundo estuvo al tanto de Noche al Dente.

Fer Dente habló de qué pasó con su hermano Tomás y fue contundente: “A veces no va”

Hace un par de meses, durante su paso por Biri Biri (República Z), el actor fue consultado por la relación con su hermano Tomás, de quien está distanciado, y lejos de esquivarlo, se pronunció al respecto. “Soy cuidadoso de no hablar porque somos dos. Pero por el otro lado, sí me gusta hablar cuando sale el tema porque hay un punto de los mandatos”, reflexionó Dente y en esta misma línea continuó: “Yo siempre opino que Martín Fierro, que decía ‘los hermanos sean unidos’, era hijo único. O sea, está todo bien, pero a veces no va con tu hermano”.

El intérprete de 33 años aseguró que a sus 17, él y su hermano mayor tomaron “caminos distintos”, aunque aseguró que le desea lo mejor y siente mucho amor por él. “Tenemos una familia particular también. Pero sí siento que a veces es como rara la sensación, o al menos lo que percibo yo cuando me hacen esta pregunta, de tener que justificar por qué uno elige o no estar cerca de tal o cual persona; por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos, a veces es como... ‘No’ y está buenísimo también”, sentenció.