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El gesto racista de una hincha de Estudiantes antes de la final con Palmeiras
Tras el duelo por la Copa Libertadores 2026, se viralizó una grabación en la que se ve a una simpatizante del conjunto platense burlándose frente a un grupo de fanáticos brasileños
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Luego de que Palmeiras se consagre campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, se viralizó en redes sociales un episodio que generó indignación y repudio: una hincha del conjunto argentino se burló de un grupo de simpatizantes del equipo brasileño con un gesto racista, horas antes de que comience el encuentro.
En las horas posteriores al encuentro, comenzó a circular una grabación en la que se observa a una mujer con la camiseta de Estudiantes mientras camina entre un grupo de simpatizantes del club brasileño y realiza un gesto que fue denunciado como racista.
El video, de apenas tres segundos de duración, fue difundido a través de X por la cuenta Planeta do Palmeiras (@Verdao_infos), dedicada a compartir contenido relacionado con el club brasileño. “Inaceptable eso. Miren a la mujer que pasa en la esquina de la imagen”, expresaron desde la cuenta, según la traducción de la publicación, junto a las imágenes del episodio.
En la secuencia se puede observar a la simpatizante del Pincha, que llevaba una mochila negra, mientras se desplazaba por un lugar en el que se encontraban numerosos hinchas de Palmeiras y hacía gestos alusivos a monos.
En Brasil, los gestos o insultos racistas dirigidos a una persona se encuadran en el delito de injuria racial (equiparado al racismo por la Ley 14.532 de 2023) y tienen una pena base de 2 a 5 años de prisión, más multa. Sin embargo, el episodio ocurrió en Uruguay, cuya legislación no cuenta con un delito que abarque específicamente a la figura de “racismo”.
Noticia en desarrollo.
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