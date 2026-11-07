El gol agónico de Enner Valencia que le dio el título de la Tabla Anual a Boca

En la última jugada del partido, y cuando Rosario Central ya festejaba en su propio estadio, Enner Valencia capturó un rebote en el área, definió y marcó el gol que le dio el triunfo por 1 a 0 ante Defensa y Justicia y el título de liga a Boca.

La jugada inició desde la izquierda, con un centro largo de Lautaro Blanco que cayó al área del Halcón. Matías Borgogno, el arquero del visitante, no pudo sostener el balón y Lautaro Di Lollo cabeceó para robarlo.

La pelota le quedó a Valencia, que le pegó de primera y convirtió el 1 a 0 para la locura total de los fanáticos en la Bombonera. Un minuto después, el árbitro decretó el fin del partido y Boca se consagró campeón.

ENNER VALENCIA METIÓ EL GOL DEL TÍTULO



El delantero de Boca aprovechó el error de Borgogno y metió un gol clave para el Xeneize ante Defensa



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Hasta el último segundo, el equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena necesitaba de un gol para dar la vuelta olímpica debido a la victoria de Rosario Central sobre Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0.

El duelo en Rosario ya había finalizado, con los tantos de Julián Fernández y Emanuel Coronel para el 2 a 0 de los locales. A su vez, Argentinos, que en la previa contaba con los mismos puntos que el Xeneize, perdió con Huracán en La Paternal, también por 2 a 0.

El escenario le permitía Boca gritar campeón, pero le faltaba el gol. Lo intentó en diversas oportunidades, sobre todo en el segundo tiempo, pero Borgogno se había convertido en figura.

Boca festeja el título ALEJANDRO PAGNI - AFP

El arquero le bloqueó un cabezazo a Di Lollo a los cinco minutos del complemento y segundos después le tapó un disparo rasante a Sebastián Villa. También apareció a los 33 para atajarle un remate a Tomás Aranda.

Sobre los últimos minutos, quien tuvo la llave para destrabar el partido fue Facundo ‘Jagger’ Herrera. El central contó con dos situaciones dentro del área chica. En la primera no logró definir con fuerza y en la segunda disparó por encima del travesaño.

Cuando todo parecía indicar que Central se iba a quedar con el trofeo, apareció Valencia, recordado por el triplete que le marcó a Racing y significó el avance a la semifinal de la Copa Argentina.

Valencia, nuevamente héroe en Boca Manuel Cortina

El ecuatoriano aprovechó la mala salida de Borgogno y le pegó cuando solo restaban segundos para el final. La pelota rebotó en Damián Fernández, quien estiró el pie para intentar evitar el gol.

Con el triunfo, Boca llegó a los 63 puntos, uno más que Rosario Central y se consagró campeón. A su vez, aseguró su segundo lugar en el Clausura, por detrás de Instituto, y jugará con Independiente Rivadavia en los octavos de final.

Se trata del primer título que levanta el Xeneize desde marzo de 2023, cuando derrotó 3 a 0 a Patronato en la Supercopa Argentina. En aquel encuentro, los tres tantos los marcó Darío Benedetto.