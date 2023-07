La espectacular bienvenida a la familia Icardi en Turquía y la bandera de los hinchas de Galatasaray para Wanda Nara

escuchar

Luego de que Wanda Nara contara en sus redes sociales que volvía a Estambul, este viernes, el periodista deportivo especializado en transferencias de futbolistas, Fabrizio Romano, confirmó que Mauro Icardi seguirá jugando en el Galatasaray, donde la temporada pasada se coronó como goleador y campeón con su equipo.

A través de un desopilante video, el periodista y el club comunicaron que el club turco compró definitivamente el pase de Icardi al PSG. En paralelo, en el Instagram del equipo, mostraron a Mauro desde un avión, y en una rápida filmación la frase de “la fiesta debe continuar”.

En el video de anticipo, se muestran imágenes de la primera vez que Mauro, Wanda y sus hijos llegaron a la capital turca. Futboleros y apasionados, los fanáticos podrán, además, ver a su ídolo bien de cerca “para la gran bienvenida” del día domingo.

El desopilante video del Galatasaray para anunciar la continuidad de Icardi

Para dar cuenta de la alegría que significa la continuidad de Icardi en los hinchas del Galatasaray, el club transmitió a través de su canal de YouTube la llegada de la familia al aeropuerto de Estambul, a donde fueron convocados los seguidores.

Allí se concentró una enorme cantidad de hinchas que no solo le dieron la bienvenida al delantero, sino que también se hicieron eco de la noticia de Wanda Nara y desplegaron una gran bandera que donde le desean que se recupere pronto: “Get well soon, Wanda Nara”. Wanda les agradeció a través de su cuenta de Instagram.

Wanda Nara compartió la bandera que tenían los hinchas en su llegada y les agradeció a través de las redes sociales

A su vez, Wanda compartió un video de lo que fue su llegada y el club publicó también un álbum impresionante de fotos en el que se ve parte de lo vivido por toda la familia. Allí está Mauro con una bandera que dice: “La fiesta debe continuar”. El Galatasaray es uno de los equipos más importantes del país y es sabida y conocida la locura de los hinchas por cada cosa que sucede dentro del club.

La espectacular bienvenida a la familia de Wanda Nara y Mauro Icardi en Turquía

Hubo también otra bandera que mostró la misma Wanda Nara en donde se leía: “Guarisci presto Wanda & Famiglia Di Icardi”. Esa bandera, en italiano, enfatizaba el deseo de los hinchas de que la conductora de MasterChef se recupere pronto de su salud.

La locura de los hinchas del Galatasaray turco para recibir a la familia de Wanda Nara y Mauro Icardi

El viaje de Wanda Nara, unas horas antes

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria confirmó que vuelve a Estambul, donde vivió parte del año pasado junto a su esposo y sus hijos. La noticia de la compra de Icardi por parte del Galatasaray ya había sido difundido por la prensa, al margen de la oficialización del día de la fecha.

Abierta a preguntas, Nara respondió varios mensajes de sus seguidores. Uno de ellos fue: “¿cómo te sentís? En la televisión dijeron que te vas a hacer un tratamiento: ¿en dónde?”, le preguntó un seguidor, pero ella lo desmintió: “No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy a acompañar a Mauro”.

Pero, aparentemente, no habría mucho consenso familiar con este proyecto de irse a Turquía. Según contaron en Socios del espectáculo (eltrece), Nora Colosimo, su madre, “está absolutamente en contra”. En tanto, Maxi López, padre de sus tres hijos mayores, que viajó a Buenos Aires para estar cerca luego de que se filtrara la delicada situación de salud, habría buscado la forma de que los niños se quedaran en la Argentina.

Sin embargo, la propia Wanda confirmó a través de videos en las redes que, pese a las suposiciones, la acompañaron Constantino y Benedicto. En tanto, como ya estaba previsto, Valentino se quedó en el país, ya que juega al fútbol en River. A ellos se le sumaron sus hijas menores, Francesca e Isabella.

Wanda Nara partió rumbo a Turquía con Mauro Icardi y 4 de sus 5 hijos (Foto: Instagram @wanda_nara)

Otra de las respuestas que le dio a sus seguidores fue: “La verdad es que estoy bien. Y sí, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir de qué están hablando de la vida de otro”. Al mismo tiempo, aclaró que tiene muchos proyectos en el país, aunque no explicó si son dentro de la televisión o del mundo empresarial.

Por lo pronto, disfruta del cariño de los hinchas del Galatasaray, lejos de Argentina y cerca de Mauro Icardi en Turquía.

