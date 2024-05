El Galatasaray de Mauro Icardi salió campeón y Wanda Nara enloqueció en los festejos: “Mi lado barra brava”

Escuchar

Wanda Nara se sumó a los festejos del Galatasaray que se consagró campeón de la Superliga de Turquía tras vencer por 3-1 a Konyaspor. Como no podía ser de otra forma, el delantero Mauro Icardi, goleador del equipo, contribuyó con dos tantos -uno de ellos, de taco- y sumó un motivo más para convertirse en ídolo de la institución turca.

Mauro Icardi se convirtió en sinónimo de gol en el fútbol turco

Aunque los fanáticos tienen una fuerte devoción por el atacante argentino, también valoran la presencia de Wanda Nara, esposa del futbolista, quien está al tanto de todas las novedades y acompaña como una hincha más. Este nuevo rol se exacerbó en las últimas horas con los festejos alocados por parte de la mediática, quien no dudó en subir todo el contenido referido a este tema a sus historias de Instagram.

Desde el principio, Wanda comenzó a repostear algunos videos que grababan los hinchas y la etiquetaban. Uno de ellos, mostró, en su plenitud, el fanatismo de los hinchas del Galatasaray que coparon las calles céntricas del país para festejar junto a los jugadores un nuevo título de liga.

A raíz de este clima festivo, Wanda no quiso ser menos y empatizó con los hinchas, a punto tal de ella tomar la batuta y con una bengala en la mano sacó su cuerpo por la ventana del hotel. “Si saben cómo me pongo, para qué me invitan”, aclaró la modelo, quien se mostró muy efusiva por el campeonato del Galatasaray que tuvo a Mauro Icardi como el máximo anotador con 25 tantos.

Siguiendo por la línea de su faceta como hincha, Wanda mostró una postal donde se la vio con una bengala al aire y sostuvo: “Mi lado barra brava europea”. Tras ello, se dedicó a grabar varios videos donde focalizó en la multitud de hinchas que se congregaron enfrente del hotel donde concentra el plantel del Galatasaray y varios de ellos mostraban la camiseta número 9 de Icardi.

Para coronar esta experiencia distinta a lo que es su rutina diaria, Wanda posó para la foto con algunos de los jugadores y, además, mostró la camiseta suplente del conjunto turco, como así también el gorro con forma de león, que se transformó en una especie de cábala en los últimos meses.

A la hora de conocer la génesis de este gorro, el mismo está basado en uno de los tatuajes que tiene Icardi en su cuerpo. Más precisamente en su torso, el argentino tiene la imagen de un león que recorre sus pectorales y zona abdominal.

A raíz de esto, Wanda llevó consigo este accesorio para alentar a su esposo desde afuera y así darle un detalle de color a toda esta celebración que se extendió hasta altas horas de la noche.

Wanda Nara con el gorro temático del león

Desde su llegada al fútbol turco, Icardi mostró rápidamente sus credenciales que lo depositaron como el jugador más influyente de la competencia. Una prueba de ello es el contundente registro actual: en la temporada 2023-2024 participó en 47 encuentros donde convirtió 32 tantos y dio 12 asistencias para convertirse en un jugador completo y utilitario.

LA NACION