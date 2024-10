El hijo de Ralf Schumacher explotó contra su madre: “Golpeó a mi padre sin parar y vino la policía”

Escuchar

La familia Schumacher parece no tener paz. Desde que el expiloto Ralf Schumacher presentó públicamente a su novio la interna con su exesposa escaló a niveles insospechados. Ahora fue su hijo, David, quien salió en defensa de su padre y arremetió a su madre, Cora Brinkmann.

Ralf Schumacher anunció su relación con el empresario francés Etienne Bousquet-Cassagne en julio de este año. Desde entonces, Cora empezó con varias acusaciones contra él: lo llamó “mentiroso” y afirmó que “desperdició los mejores años” de su vida con él.

Según el diario inglés Daily Mail, el hijo de la pareja, David Schumacher, quien también es piloto, fue consultad sobre el conflicto público entre sus padres y a través de una publicación en las redes sociales, que luego borró, salió en defensa de Ralf. Ahí afirmó que su madre tiene “problemas mentales” y contó detalles de los conflictos.

Quién es Cora Schumacher, la exesposa de Ralf Schumacher (Fuente: Instagram/@CoraSchumacher @RalfSchumacher)

“Normalmente no me gusta hablar de asuntos familiares en público porque estos temas no tienen nada que ver con ser discutidos así”, comenzó el comunicado, publicado en las historias de Instagram.

“Desafortunadamente, mi madre parece ver esto de otra manera. Ahora es el momento de poner fin a esto: solo quiero vivir mi vida en paz, y lograr mis objetivos sin que me cuestionen todas las cosas donde mi madre me acusa a mi padre”, continuó.

David es el hijo que la pareja tuvo en los 14 años de pareja en los que estuvieron juntos (se separaron en 2015).

Ralf Schumacher presentó a su novio, Etienne y revolucionó las redes, pero también desató el enojo de su exesposa (Fuente: Instagram/@ralfschumacher_rsc)

El joven piloto también reveló: “Cuando mis padres se divorciaron en 2015, mi madre me amenazó con que si no vivía con ella destruiría el sueño de mi vida, es decir, mi sueño de ser piloto de carreras se destruiría porque, debido a la custodia de ambos padres, ya no firmaría los documentos necesarios”.

Ralf y David Schumacher, unidos por la pasión a la Fórmula 1

“Como ella no estaba en condiciones mentales para cuidarme y yo no quería crecer en un ambiente donde lo único que decía en todo el día era lo mala persona que era mi padre, simplemente no lo hice”, dijo.

Finalmente, y sin ahondar en detalles, rememoró un hecho violento. “Quiero estar más cerca de ella. (Pero) Hubo un incidente en el que ella quería alejarme de mi padre en contra de mi voluntad y la situación se salió tanto de control que tuvimos que llamar a la policía, porque le pegaba sin parar”, concluyó el joven en la publicación.

O Globo/GDA