El impactante video que muestra cómo camina Messi tras su lesión

En medio de la final de la Copa América 2024, en la que Argentina y Colombia se midieron en un duro encuentro que terminó con la victoria de la albiceleste en el tiempo complementario, Lionel Messi tuvo que salir en el segundo tiempo debido a una jugada que lo dejó dolorido. Sin embargo, fue el video que circuló en las redes sociales lo que generó preocupación.

El tobillo de Lionel Messi Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Pese a que en el entretiempo, mientras Shakira daba su show, aprovechó para poder ser atendido con mayor detalle y regresó, a los 65 minutos de partido no aguantó más y pidió el cambio. Cuando capitán argentino se retiró de la cancha, se sentó en el banco de suplentes y rompió en un llanto desconsolado.

Final de la Copa América 2024 Argentina Colombia Lionel Messi Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Mientras Lionel Scaloni reunía a su equipo para dar las últimas recomendaciones antes del alargue de 30 minutos, el rosarino de 37 años se acerca arrastrando su pierna derecha y dejando al descubierto su tobillo hinchado, lo que impresionó a todos los fanáticos.

“Un futbolista conoce bien su cuerpo, sabía a lo que se exponía y quiso seguir. Las lágrimas eran porque no pudo terminar el partido y defender los colores que tanto ama. Todos somos Leo”; “No estoy llorando, se me metió el llanto de nuestro capitán en el ojo”; “Sería egoísta de nuestra parte pedirte más, muchas gracias capitán” y “Qué angustia verte llorar. Qué bronca que hayas tenido que salir. La cancha no es lo mismo sin vos. Te adoramos”, fueron solo algunos de los mensajes de aliento que circularon en redes sociales.

