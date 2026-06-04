El imponente barco en el que se hospeda Franco Colapinto en Mónaco

El Gran Premio de Mónaco representa mucho más que una carrera de Fórmula 1. El tradicional circuito callejero es sinónimo de glamour y mucho lujo, características que cada año convierten a la competencia en uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo.

En ese contexto, Franco Colapinto volvió a captar la atención de sus fanáticos de todo el mundo al protagonizar una llegada muy especial junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Ambos pilotos se mostraron en plena navegación por las aguas del Principado a bordo de una embarcación de lujo antes de dirigirse al paddock para cumplir con sus compromisos de prensa.

“Cuando estás en Mónaco… No hay mejor manera de llegar que a bordo de un Beneteau Gran Turismo 50 Alpine, ¿verdad?”, publicó la escudería francesa en sus redes sociales junto a un video que rápidamente se volvió viral.

El equipo de Alpine llegando a Mónaco

Después de participar de entrevistas, reuniones técnicas y actividades promocionales, el pilarense se trasladó al impresionante Explora I, el exclusivo barco de lujo perteneciente a MSC Cruceros. La elección no fue casual, ya que esta popular compañía naviera es una de los principales patrocinadoras de Alpine que, durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, suele recibir a invitados, empresarios y figuras destacadas.

Ubicado en uno de los puntos más privilegiados del puerto local, el barco ofrece vistas privilegiadas de la carrera y una experiencia de alojamiento comparable con la de los hoteles más exclusivos del mundo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en un bote en Mónaco (Foto: Instagram @alpinef1team)

¿Cómo es el Explora I, el crucero de lujo en el que se hospeda Franco Colapinto?

Así es por dentro el crucero en el que se hospeda Franco Colapinto (Foto: MSC)

El Explora I es un crucero que fue diseñado para el segmento de ultralujo de la compañía y cuenta con servicios y comodidades de primer nivel. Entre sus principales características se destacan:

456 suites con vistas al mar.

Cinco piscinas climatizadas.

Seis restaurantes de alta gastronomía.

12nbares y lounges distribuidos en distintos sectores.

Bañeras de hidromasaje privadas en algunas categorías.

Suites interconectadas.

Habitaciones accesibles.

Servicio de lavandería para huéspedes.

Amplios espacios de relajación y entretenimiento.

Se trata de uno de los cruceros de mayor lujo del mundo (Foto: MSC)

Las suites están equipadas con terminaciones premium, amplios balcones privados y servicios personalizados que buscan ofrecer una experiencia similar a la de una residencia de lujo.

Este crucero, cuando no es utilizado para eventos de esta categoría, suele tener acotados traslados por el mar Mediterráneo que van de Montecarlo a Barcelona, de Civitavecchia a Barcelona, entre otros, y puede llegar a costar hasta 13 mil dólares por persona.

La embarcación cuenta con gran cantidad de amenities (Foto: MSC)

El desafío deportivo de Franco Colapinto

Más allá del lujo que rodea al Gran Premio de Mónaco, el foco principal del argentino está en la pista. Durante la rueda de prensa previa a la actividad oficial, Colapinto reiteró que la clasificación será determinante para sus aspiraciones durante el fin de semana.

“Si miramos hacia atrás, creo que nuestra fortaleza ha estado claramente en las carreras, y acá no se puede adelantar, así que estamos tratando de entender por qué no somos tan competitivos como esperábamos en clasificación y qué necesitamos mejorar en ese aspecto para ser más fuertes los sábados”, expresó Franco.

Franco Colapinto reflexionó en conferencia sobre su trabajo en las pistas (Foto: Instagram @alpinef1team)

“Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave acá. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición”, consideró.