El video inédito de Thiago Almada de niño que emociona antes del Mundial

Thiago Almada es uno de los jugadores que tiene el boleto confirmado para el Mundial 2026, que comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. De actualidad en el Atlético de Madrid, el delantero de 25 años es una de las fijas de Lionel Scaloni para el armado del equipo que tendrá su debut el 16 de junio contra Argelia.

La irrupción de Almada en el fútbol argentino se dio con la camiseta de Vélez Sarsfield. A los 5 años, “el Guayo”, como lo apodan, arribó al club de Liniers e hizo todo el proceso formativo hasta debutar en 2018 en Primera División. En ese recorrido, el joven dejó goles, asistencias y un video inédito que salió a la luz cuando era apenas un niño.

Thiago Almada en su época como jugador de Vélez Prensa Conmebol

Luego de coronarse campeón con su categoría, el pequeño Almada, que usaba una gorra azul, destacó la injerencia del entrenador y aclaró sobre su principal anhelo: “Llegar a la Primera de Vélez”.

La crianza de Almada estuvo marcada por el potrero. En sus primeros años de vida jugaba al baby fútbol en la cancha de la Capilla Santa Clara, en el corazón del Barrio Ejército de Los Andes, más conocido como el Fuerte Apache. En esa zona, donde también se crio Carlos Tévez, Thiago aprendió las mañas del deporte en escenarios minados de tierra, piedra y pozos.

Thiago Almada en la selección argentina LUIS ROBAYO - AFP

El fructífero paso por Vélez le abrió la puerta a un posterior desarrollo como futbolista en la liga de los Estados Unidos y Brasil. El bagaje obtenido lo llevó a debutar con la selección argentina en 2022 en un partido contra Honduras. Su madurez a tan corta edad sedujo a Lionel Scaloni, quien lo convocó al Mundial de Qatar en reemplazo del lesionado Joaquín Correa.

Aquel espaldarazo de Scaloni lo llevó a armar las valijas y jugar en el fútbol europeo. El Olympique de Lyon de Francia le abrió las puertas, le cambió la mentalidad, su forma de prepararse para luego recalar en el Atlético de Madrid, su actual club, donde es dirigido por su coterráneo Diego “Cholo” Simeone.

El golazo de Thiago Almada que se cerró la cuenta ante Mallorca

En lo que será su segundo Mundial, Almada siempre recuerda sus inicios en el Fuerte Apache, donde hoy en día apadrina a un merendero que manejan sus abuelos.