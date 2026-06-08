A qué hora es la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026 de este jueves 11 de junio

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tendrá tres ceremonias de inauguración, una por cada país anfitrión, pero la más esperada y trascendente es la primera porque se realizará en la antesala del primer encuentro del torneo y en el estadio Azteca, que se convertirá en el único escenario de la historia en ser utilizada en tres torneos diferentes de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El evento tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio en la previa de México vs. Sudáfrica, previsto a las 16 (hora argentina). La fiesta, según anunció la organización, iniciará 90 minutos antes del encuentro, es decir a las 14.30.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será uno de los oradores en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 Tony Gutiérrez - AP

Según trascendió, la Ceremonia de Apertura tendrá en el escenario a reconocidas figuras de la música de ese país que brillan a nivel internacional como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla. Aunque no se conocieron detalles de cómo se desarrollará, se informó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado” que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”.

Antes de las otras dos ceremonias de inauguración del campeonato, Corea del Sur y República Checa concluirán la primera fecha del Grupo A. El cotejo está programado el 11 de junio a las 23 en Guadalajara.

Los Ángeles Azules actuarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca Prensa

Los otros dos eventos, de menor expectativa que el que se realizará en el estadio Azteca, serán el viernes 12 de junio en Canadá y Estados Unidos, en la antesala de los partidos que sus selecciones disputarán frente a Bosnia-Herzegovina y Paraguay, respectivamente. Los eventos comenzarán 90 minutos antes del horario programado para los partidos.

A las 14.30 (hora argentina), iniciará la propuesta canadiense en el BMO Field de Toronto “con un viaje por Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que muestran al país de costa a costa”, detalló la FIFA. Además, precisó que, al igual que en las otras dos ceremonias, “los fanáticos en el estadio serán parte activa del espectáculo” en el que actuarán las estrellas mundiales Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otras.

Por último, a las 20.30 (hora argentina) se realizará la apertura estadounidense en el SoFi Stadium de Los Angeles con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros artistas de menor renombre.