El inesperado gesto de Juan Román Riquelme con una mujer: la ayudó a pasar por arriba de la valla y la abrazó

Juan Román Riquelme (43) es sin lugar a dudas uno de los máximos ídolos de Boca Juniors. Dondequiera que vaya, el actual vicepresidente y director deportivo del Club de la Ribera genera un magnetismo entre los hinchas xeneizes que recuerdan sus logros como jugador. En la previa del partido que su club disputará ante Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina, el crack tuvo un emotivo gesto con una abuela que se acercó a pedirle un autógrafo.

Este miércoles 22 de septiembre a las 21:30, Boca Juniors y Patronato se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades de la ciudad de Santiago del Estero. A tal fin, los equipos de La Boca y de Paraná viajaron hasta esa capital.

En la previa del partido, muchos hinchas de Boca Juniors se acercaron hasta el estadio para recibir al plantel que dirige Sebastián Battaglia. Pero todas las miradas se centraron en Riquelme, ídolo y múltiple campeón durante añares.

Furor por Boca y por Riquelme en Santiago del Estero

Mientras los hinchas xeneizes ovacionaban al vicepresidente y director deportivo de Boca, las cámaras de televisión que cubrían la previa registraron un emotivo gesto. Todo sucedió mientras la multitud lo aclamaba y se desvivía por un autógrafo o selfie con el exjugador.

Agolpados, los hinchas buscaban poder tocar a Riquelme o, simplemente, que su ídolo los saludara. A medida que se acercaban a él, comenzaron los forcejeos. En este escenario, el ídolo xeneize vio que entre los presentes se encontraba una abuela que lo miraba con ternura y se le iluminaban los ojos.

Juan Román Riquelme protegió a una abuela en Santiago del Estero

Tras dialogar con otros hinchas y personal de seguridad, Riquelme alzó a la señora en sus brazos y la llevó de su lado de las vallas de seguridad. Allí, más tranquilos el exjugador la abrazó, le dedicó unas sentidas palabras y le firmó la camiseta con un fibrón indeleble. Todo quedó registrado por las cámaras de TyC Sports.

Mientras Riquelme realizaba su firma, las cámaras de seguridad y los comentaristas que cubrían el momento en vivo se quedaron con lo que pasaba entre el vicepresidente de Boca y la mujer. Ella no le despegaba la mirada ni por un segundo. Finalizado el autógrafo, un enternecido Román volvió a abrazarla y como si se tratara de una tía o una abuela le repitió un sabio consejo: “Se me cuida, se me cuida”.