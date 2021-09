El tenso cruce entre Sottile y Sebastián Domínguez: “No me trates como a un nene de cuatro años”

Los panelistas Sebastián Domínguez y Marcelo Sottile mantuvieron este martes en “ESPN F90″ un tenso cruce luego de discutir por más de 20 minutos acerca de si estuvo bien o mal que el entrenador Mauricio Pochettino no haya sido más específico en la conferencia de prensa tras el encuentro del PSG ante Lyon, al explicar por qué sustituyó a Lionel Messi. Este martes se conoció que “La Pulga” sufre una contusión ósea en su rodilla izquierda.

Sin embargo, en una entrevista que el periodista Christian Martin le hizo a Pochettino después del partido, el entrenador no se refirió al tema. En ese sentido, Sottile consideró que el técnico tendría que haber hecho mención a que Messi se había tocado la rodilla durante el partido. “¿Cuál era el problema de decir eso el domingo?”, se preguntó.

Domínguez contestó que Pochettino “no tiene obligación” de hablar sobre el tema, y opinó que el DT tomó la decisión correcta al declarar lo que dijo: “El tipo no tenía mucha más información de la que vio en la cancha. Antes de poner una coma donde no va, con Messi recién llegado al PSG, que todavía no está acomodado. Terminó el partido y la sensación de él era: voy a tener a todo el mundo preguntándome qué pasó”.

El periodista consideró que “no tiene nada de malo” que el técnico diga que lo vio a Messi tocarse la rodilla: “Te estoy pidiendo que diga el procedimiento por el cual lo cambió, no se dio cuenta de la lesión 48 horas después. ¿No se ahorraba un día de repercusión mundial?”.

Domínguez respondió que, dijera lo que dijera, la prensa iba a especular igual. Además, le señaló que estaba siendo “muy injusto” con el técnico. Además, irritado con la situación, el exfutbolista ironizó al decir que parecía que le estaba explicando algo “a un nene de cuatro años”, algo que no le gustó al “Cholo”, quien respondió: “No me trates como a un nene de cuatro años porque tengo 47″ .

El tenso cruce entre Sebastián Domínguez y Cholo Sottile

Seba señaló que el problema de su compañero es que lo que le explicó Pochettino no le gustaba y que estaba encaprichado porque no había dicho lo que él quería. “Estás siendo finito...” , le reprochó Domínguez a su compañero por el análisis que hizo. “Y sí, laburo de esto, voy finito” , respondió el “Cholo”.

El exdefensor contestó que el técnico “no está calculando todo” lo que dice, e irónicamente dijo: “La próxima vez tiene que ser una interrogación con detector de mentiras , cosa de que no se nos escape nada”.