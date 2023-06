El inesperado ida y vuelta entre Julia Roberts y Pep Guardiola tras la conquista del Manchester City en la Champions League

escuchar

Este lunes, la actriz Julia Roberts, confesa fanática del Manchester United, saludó al entrenador catalán, Pep Guardiola, luego de que su equipo, Manchester City, obtuviera por primera vez en su historia la Champions League. “Felicidades @pepteam por llevar a tu equipo a ser campeones de la UCL”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, y añadió el hashtag “mamá futbolera”. El mensaje de Roberts llega tres meses después de que el DT confesara que es su ídolo, y admitiera su desazón por haber elegido a Los Diablos Rojos por sobre los ciudadanos en su visita a la ciudad.

En marzo de 2023, tras el aplastante triunfo por 7 a 0 del Manchester City al Leipzig por los octavos de final del certamen continental, Guardiola relativizó la importancia de ganar la Champions League, y sorprendió al revelar aquello que realmente lo frustraba. “Soy un fracaso en Champions League”, dijo en aquella ocasión el técnico tras lo cual, para quitarle presión a sus dirigidos (y a sí mismo) hilvanó una divertida historia. “Voy a contar un secreto. Pase lo que pase este año en la Champions League, incluso si ganamos tres veces la Champions League, seré un perdedor”.

Luego, pasó a explicar por qué se consideraba “un perdedor”. “Quiero decirte una cosa: tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Esos son mis tres ídolos. Por obvias razones, Michael Jordan y Tiger Woods lo merecen; y Julia Roberts, también”, explicó.

Después, contó cuál fue el hecho que lo disgustó en relación a Roberts. “Hace años, vino a Manchester; no en 1990 con Alex Ferguson, ganando títulos y títulos y títulos; vino en el período en el que éramos mejores que el United, hace cuatro, cinco años; y ella fue a visitar al Manchester United. No vino a visitarnos”, reclamó.

El posteo de Julia Roberts dedicado a Pep Guardiola Captura Instagram

En efecto, estrella de Hollywood transitó las instalaciones de Old Trafford en 2018, donde se tomó fotos en el campo de juego con sus hijos y con algunos de sus jugadores de ese momento, entre quienes se encontraba Alexis Sánchez.

“Por eso, incluso si gano la Champions, no será comparable con el hecho de que Julia Roberts vino a Manchester y no vino a vernos, y es mi ídola. Por eso pase lo que pase, aunque gane la Champions League, no será suficiente comparado con la decepción que tuve”, concluyó, en aquel entonces, su divertida reflexión.

Julia Roberts

En 2021, la actriz fue a ver a su equipo cuando jugó en Estados Unidos. Por fuera de su afición al United, en 2018, además de conocer las instalaciones de los Diablos Rojos, conoció las instalaciones del Santiago Bernabéu, y a sus máximas estrellas. Asimismo, se sacó una foto con el jugador argentino Lionel Messi, cuando todavía vestía la camiseta del F.C. Barcelona.

LA NACION