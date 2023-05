Kun Agüero admitió su sorpresa por la decisión de Guardiola de no darle minutos a Julián Álvarez ante el Real Madrid

escuchar

El exfutbolista Kun Agüero, desde su rol de streamer, reaccionó este miércoles ante el partido del Real Madrid vs. Manchester City, correspondiente a la primera semifinal de la Champions League, y admitió su sorpresa por la decisión de su exentrenador, Pep Guardiola, de prescindir de Julián Álvarez en su equipo.

Agüero, ídolo del conjunto ciudadano y excompañero de Julián en la selección argentina, dijo, cuando sólo faltaban 10 minutos para el final del encuentro, que estaba empatado 1 a 1: “Lo que no entiendo es por qué no pone a Julián. A veces, yo me pregunto, pero bueno, nada... teniendo a Haaland. Aparte, Pep, no se casa con nadie. Y yo creo que, conociéndolo, a esta altura, ya no lo va a poner. La única manera de ponerlo es que el Madrid le haga un gol. Ahí sí, creo que lo va a poner. Pero mientras este así (1 a 1), no”.

Al finalizar el partido, donde el DT del City optó por no realizar modificaciones, manifestó: “Lo loco de Pep y del City es que no hizo cambios en un partido como este. Yo creo que Julián podría haber entrado tranquilamente”. A la vez, reiteró que Guardiola no toma compromisos con ningún jugador, salvo una honrosa excepción. “Si siente que tiene que hacer un cambio, lo hace; y si no siente nada, no lo va a hacer. Y por más que esté... bueno, salvo que esté Messi en el banco”, dijo, en broma.

Asimismo, Agüero se permitió disentir con la postura de Guardiola respecto de Álvarez, que fue al banco de suplentes en la mayoría de los partidos que disputó el Manchester City durante la presente temporada. En esa línea, opinó que él lo haría jugar, y explicó: “Yo pondría a Julián así todos los partidos. Pero más que nada, ¿por qué? Porque lo necesito activo, que esté ahí, con chispa”.

Por otra parte, reveló una infidencia: “Nunca hablé, pero por lo que (me dijeron) allegados del entorno, está encantadísimo con Julián”. Al mismo tiempo, contó qué característica en particular les atrae en los centrodelanteros, e hizo una autocrítica: “Le gusta mucho eso de que el nueve pique constantemente. Fijate que cada vez que la agarran Kevin (de Bruyne) o Gündoğan, él pica (por Haaland), empieza a correr para adelante... cosa que yo no hacía, por ejemplo, y a veces, Pep necesitaba eso”.

Consultado sobre la decisión de no hacer sustituciones en el partido de ida de las semifinales de Champions League, Pep explicó: “Hoy, no me interesaba, en un partido de mucha ida y vuelta, colmar al equipo de muchos delanteros, sino que era un partido más de centrocampistas, y Bernardo (Silva) y Jack (Grealish) tienen la capacidad muy asociativa de no perder balones, y con los del medio, es el partido que había pensado tener”.

Sin embargo, descartó que Álvarez ingrese en el compromiso de vuelta, a disputarse la próxima semana: “Tengo que plantear el partido. Ahora tengo siete, ocho días para verlo, a ver cómo llegamos... pero sí, puede ser. Tenemos jugadores que, cuando el partido se nos complique, pueden cambiar mucho paso, con Foden, con Julián...”, concluyó.

LA NACION