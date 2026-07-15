El look que eligió Antonela Roccuzzo para apoyar a la selección argentina en la semifinal contra Inglaterra

En medio de la máxima expectativa que generaron las semifinales del Mundial 2026, donde la selección argentina se enfrentó este miércoles a Inglaterra y clasificó a la final, los integrantes de ‘La Scaloneta’ no solo se apoyan en el aliento de millones de hinchas, sino también en su círculo más íntimo. En este escenario, Antonela Roccuzzo se consagra una vez más como el pilar fundamental en la vida de Lionel Messi.

Anto Roccuzzo y el outfit que eligió para este miércoles Argentina vs. Inglaterra (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

La empresaria e influencer no solo se destacó por su incondicionalidad junto al capitán de la albiceleste, sino que también capturó todas las miradas en las inmediaciones del imponente Mercedes-Benz Stadium en Atlanta —la sede elegida para ese duelo— al vestir la camiseta de la selección, la cual suele ir alternando entre la titular y la suplente en cada partido como parte de sus ya clásicos rituales.

Anto Roccuzzo sorprendió desde el estadio con un outfit descontracturado (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

La rosarina recurrió a su perfil de Instagram, donde cuenta con 41 millones de seguidores, para reflejar la alegría que sintió desde el palco en el que alentó a la Argentina (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Cabe destacar que aquella cábala tuvo sus orígenes ante la inesperada derrota de Argentina contra Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022, cuando Antonela Roccuzzo y sus hijos (Thiago, Mateo y Ciro) adoptaron la costumbre de usar exclusivamente la camiseta alternativa (suplente) de la selección en cada partido del torneo. En esta ocasión, se permitió intercambiar con éxito y lucir los dos modelos 2026.

Anto Roccuzzo festejó el triunfo de Argentina desde su red social (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Como lo hace habitualmente, minutos después del triunfo, la rosarina recurrió a su perfil de Instagram, donde cuenta con 41 millones de seguidores, para reflejar la alegría que sintió desde el palco en el que alentó a la Argentina. “¡Gracias, Dios! ¡Vamooos Argentina! ¡A la Final!”, escribió en la descripción de la publicación en la que resumió varios momentos del partido y donde se la pudo ver lucir un jogging blanco junto con la camiseta celeste y blanca, la misma que sus tres hijos.