Argentina vs. Inglaterra, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Lionel Scaloni gesticula durante el entrenamiento en Kansas City, en la previa del choque con Inglaterra JUAN MABROMATA - AFP

ATLANTA (Enviado especial).- No es un partido más. Por la historia, por la instancia, por el rival. Porque enfrentar a Inglaterra siempre moviliza algo diferente. Y, sobre todo, porque Argentina necesita ofrecer una imagen muy distinta si pretende avanzar sin volver a sufrir hasta el final. Después de la actuación más deslucida del Mundial frente a Suiza, Lionel Scaloni parece dispuesto a mover piezas. Su idea era sostener la base que reapareció ante Egipto hasta el final del torneo, pero el rendimiento colectivo lo llevó a replantearse esa decisión y empezar a buscar otras respuestas. En la práctica de este lunes en Kansas City, incluso, volvió a ensayar un esquema que cada vez lo seduce más y que viene trabajando desde antes del Mundial para una situación límite. Como puede ser, justamente, la semifinal de este miércoles en Atlanta: la línea de cinco.

Durante buena parte del entrenamiento, Scaloni incluyó a Nicolás Otamendi en lugar de Rodrigo De Paul, una variante que apunta a darle a la selección mayor solidez defensiva frente al rival más exigente que tuvo hasta ahora: un equipo que explota muy bien las pelotas paradas, ataca por las bandas y suele terminar las jugadas por el centro con Jude Bellingham o Harry Kane.