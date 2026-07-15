Argentina vs. Inglaterra, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 16 horas en el Atlanta Stadium; todos los detalles del encuentro
El plan alternativo de Scaloni: ensayó una línea de cinco para buscar el pase a la final ante Inglaterra
ATLANTA (Enviado especial).- No es un partido más. Por la historia, por la instancia, por el rival. Porque enfrentar a Inglaterra siempre moviliza algo diferente. Y, sobre todo, porque Argentina necesita ofrecer una imagen muy distinta si pretende avanzar sin volver a sufrir hasta el final. Después de la actuación más deslucida del Mundial frente a Suiza, Lionel Scaloni parece dispuesto a mover piezas. Su idea era sostener la base que reapareció ante Egipto hasta el final del torneo, pero el rendimiento colectivo lo llevó a replantearse esa decisión y empezar a buscar otras respuestas. En la práctica de este lunes en Kansas City, incluso, volvió a ensayar un esquema que cada vez lo seduce más y que viene trabajando desde antes del Mundial para una situación límite. Como puede ser, justamente, la semifinal de este miércoles en Atlanta: la línea de cinco.
Durante buena parte del entrenamiento, Scaloni incluyó a Nicolás Otamendi en lugar de Rodrigo De Paul, una variante que apunta a darle a la selección mayor solidez defensiva frente al rival más exigente que tuvo hasta ahora: un equipo que explota muy bien las pelotas paradas, ataca por las bandas y suele terminar las jugadas por el centro con Jude Bellingham o Harry Kane.
Estados Unidos califica la semifinal Argentina-Inglaterra como de alto riesgo y extrema las medidas de seguridad
TLANTA (enviado especial).- A poco más de 24 horas del partido más trascendental del Mundial 2026, las autoridades de Estados Unidos catalogaron este lunes a la semifinal entre Argentina e Inglaterra como el encuentro de mayor riesgo de toda la competencia.
Antes de la llegada de las delegaciones a Atlanta, para el histórico enfrentamiento de este miércoles, los hoteles donde estarán concentrados los jugadores contaban con una fuerte custodia policial.
Argentina-Inglaterra: alerta máxima para el partido de semifinal del Mundial en Atlanta
ATLANTA (enviado especial).- La semifinal del morbo. La Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles uno de los partidos más atractivos de esta Copa del Mundo, que se sumará a una lista de enfrentamientos emblemáticos entre dos países que llevaron sus conflictos históricos a una rivalidad futbolística como pocas en el mundo.
Lionel Scaloni intentó sumar sensatez ante un duelo que ya se vive en redes sociales. En la noche de Kansas City, tras el triunfo ante Suiza, desde las tribunas del Arrowhead Stadium sonó más que nunca “el que no salta es un inglés”. “El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol”, aseveró el entrenador.
Hora, TV y dónde ver online Argentina vs. Inglaterra
El partido entre Argentina e Inglaterra podrá verse EN VIVO por Telefe, DSports, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 16 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Argentina e Inglaterra.
- 1
Argentina vs. Inglaterra, un regalo de la vida: de aquella antipatía a esta admiración inglesa que ni siquiera cortó el gol con la mano de Maradona
- 2
El plan alternativo de Scaloni: ensayó una línea de cinco para buscar el pase a la final ante Inglaterra
- 3
El campeón no sabe quién es: la selección perdió el control sobre su identidad
- 4
Estados Unidos califica la semifinal Argentina-Inglaterra como de alto riesgo y extrema las medidas de seguridad