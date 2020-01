Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2020 • 19:43

Lanús cayó en su visita a Mar del Plata ante Aldosivi 2 a 0 y no pudo alcanzar a River y Argentinos Juniors en la cima de la Superliga, en el inicio de la fecha 17.

Federico Gino, a los 16 del primer tiempo y Facundo Bertoglio a los 49 del final marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio José María Minella y arbitrado por Pablo Echavarría.

El resumen del partido

Lautaro Valenti, el juvenil de Lanús que no fue cedido a la selección sub 23, llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar el domingo 2 de febrero en La Fortaleza ante Godoy Cruz de Mendoza, por la 18va fecha de la Superliga.

Aldosivi tuvo más la pelota en el inicio y llegó a la apertura tras un buen envío a colocar de Gino, al palo izquierdo de Agustín Rossi. Lanús despertó tras el gol recibido y se volcó al campo contrario, y tuvo una chance con Marcelino Moreno luego de una mala salida de Fabián Assmann, pero llegó exigido por el segundo palo y tiró la pelota afuera.

En la segunda parte la visita intentó algo más, pero en la primera jugada de riesgo Assmann se lució ante un fuerte cabezazo de Facundo Quignon y luego ante un remate bajo de Pedro De la Vega. Los de Zubeldía insistieron y lo tuvieron con un disparo bajo de Marcelino Moreno que salió junto al palo derecho de Assmann. Y en un contragolpe Bertoglio quedó cara a cara con Agustín Rossi y definió con un tiro bajo.

Lanús dejó pasar una gran chance de ser puntero y Aldosivi salió con este triunfo de la zona de descenso.

En la próxima fecha, Aldosivi se medirá con Vélez, mientras que Lanús tendrá como rival a Godoy Cruz.