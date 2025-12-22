Corinthians venció a Vasco Da Gama y se consagró campeón de la Copa de Brasil

Corinthians cerró el año a lo grande. El equipo paulista derrotó por 2-1 a Vasco da Gama en un Maracaná colmado y se consagró campeón de la Copa de Brasil, el segundo torneo más importante del fútbol de ese país.

Con goles de Yuri Alberto y Memphis Depay, el Timão levantó su cuarta copa nacional (1995, 2002, 2009 y 2025), coronando una temporada marcada por la reconstrucción, los cambios de entrenador y una fuerte inversión futbolística.

El partido comenzó con intensidad y nerviosismo, como suelen ser las finales. Vasco, empujado por su gente y dirigido por Fernando Diniz, intentó presionar alto y adueñarse de la pelota. Corinthians, más paciente, apostó por el contraataque y la explotación de los espacios que dejaban los laterales rivales.

¡GOOOOLAZO DE CORINTHIANS!



Pase largo de Mateuzinho para Yuri Alberto, quien controló y definió para el 1-0 contra Vasco Da Gama en la final de la #CopaDeBrasilEnDSPORTS. pic.twitter.com/ZzDbnO6Qba — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025

Así llegó el primer golpe: a los 18 minutos, Matheuzinho desbordó por derecha y asistió a Yuri Alberto, que definió con categoría ante Léo Jardim para abrir el marcador.

El gol sacudió el desarrollo, pero Vasco reaccionó antes del descanso. A los 41’, una buena maniobra individual de Andrés Gómez terminó en centro preciso para Nuno Moreira, que ganó en el área y decretó el empate. El Maracaná se encendió otra vez y el segundo tiempo se abrió con un local más decidido.

Depay y Yuri Alberto, autores de los goles de Corinthians en la final de la Copa de Brasil PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

Sin embargo, el golpe decisivo volvió a ser del visitante. A los 63 minutos, en una transición rápida, Yuri Alberto volvió a ser determinante: habilitó a Memphis Depay, que apareció solo en el área y definió con frialdad para el 2-1 definitivo. Fue el gol del título, el que selló la final y confirmó el protagonismo del neerlandés, la gran figura internacional del plantel.

¡GOOOL DE CORINTHIANS!



Pase de Yuri Alberto al medio para Memphis Depay, quien puso el 2-1 contra Vasco Da Gama en la final.#CopaDeBrasilEnDSPORTS pic.twitter.com/oIMI0VWVq1 — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025

En el tramo final, Vasco empujó con más voluntad que claridad. Corinthians se replegó, defendió con orden y encontró respuestas en su arquero Hugo Souza, que sostuvo la ventaja ante los últimos intentos del local. El pitazo final desató el festejo paulista en Río de Janeiro.

“Es hora de celebrar a lo grande. Nos lo merecíamos muchísimo. Parecía que contra todos los equipos, nuestras victorias se debieron a la mala suerte del rival. Nunca mérito del Corinthians. Pero demostramos que lo merecíamos”, se quejó Yuri en una entrevista con Globo Esporte.

Y luego recordó su propia experiencia: “Con todo el dolor que pasé este año, poder entregarle este título a los hinchas me hace sentir muy honrado. A principios de año gané un título con un gol. Y pude volver a marcar. Dios es maravilloso y muy bueno conmigo. Voy a celebrarlo”.

La felicidad de Yuri Alberto después de marcar el 1 a 0 ante Vasco PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

Cabe recordar que durante la segunda mitad de la temporada, Yuri Alberto sufrió una lesión. Y en la recta final de la temporada, padeció una sequía goleadora, lo que generó dudas sobre si debía seguir siendo titular. Este domingo, con un gol y una asistencia, confirmó que está en un gran momento.

Un título con peso deportivo y económico

La Copa de Brasil no solo entrega prestigio: es el torneo mejor pago del continente a nivel nacional. Por ganar la final, Corinthians recibió BRL 77 millones, equivalentes a unos USD 13,6 millones, cifra que asciende a casi USD 18 millones si se contabiliza lo acumulado en rondas previas. Un premio que supera ampliamente al del Brasileirão y que explica por qué esta competencia es tan codiciada.

¡TROFEO AL CIELO Y CORINTHIANS CAMPEÓN!



El Timao se coronó en la #CopaDeBrasilEnDSPORTS y jugará la próxima CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/H6NPxIONgj — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025

Además, el título le otorgó al Timão clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un premio clave para un equipo que había terminado 13° en el campeonato local y que, sin este logro, solo habría accedido a la Sudamericana. Ese cupo ahora será para Vitória, el mejor ubicado entre los no clasificados.

Solo para compararlo con el fútbol argentino, Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, recibió un premio económico de US$ 140.000.

El cierre de un año intenso

Corinthians termina así el 2025 con dos títulos: la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista, que había conquistado a principios de año ante Palmeiras, todavía con Ramón Díaz como entrenador. La Copa, en cambio, fue levantada bajo la conducción de Dorival Júnior, quien alcanzó su cuarto título personal en la competencia, igualando el récord histórico de Luiz Felipe Scolari.

Corinthians se clasificó a la Libertadores 2026 PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

El camino al trofeo no fue sencillo: el Timão dejó en el camino a Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense y Cruzeiro, antes de imponerse en la final ante Vasco, que se llevó igualmente un premio consuelo cercano a los USD 6 millones por el subcampeonato.

Con figuras consolidadas, como Yuri Alberto y Depay, y aportes desde el banco de los argentinos Rodrigo Garro y Fabrizio Angileri, Corinthians cierra el año como el único club paulista campeón en 2025 y ya mira hacia adelante: en enero disputará la Supercopa de Brasil 2026 frente a Flamengo, campeón del Brasileirao.