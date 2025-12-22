LA NACION

La agenda de la TV del lunes: la ceremonia de los premios Olimpia y el fútbol de Europa

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Este lunes se entregarán los premios Olimpia
Este lunes se entregarán los premios Olimpia

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 22 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Premier League

  • 17 Fulham vs. Nottingham Forest. ESPN

Superliga de Turquía

  • 14 Genclerbirligi vs. Rizespor. Fox Sports

Liga de España

  • 17 Athletic de Bilbao vs. Espanyol. ESPN 2

POLIDEPORTIVO

Premios Olimpia 2025

  • 21 La ceremonia que reconoce a los mejores deportistas del año. TyC Sports
