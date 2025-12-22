La agenda de la TV del lunes: la ceremonia de los premios Olimpia y el fútbol de Europa
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 22 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Premier League
- 17 Fulham vs. Nottingham Forest. ESPN
Superliga de Turquía
- 14 Genclerbirligi vs. Rizespor. Fox Sports
Liga de España
- 17 Athletic de Bilbao vs. Espanyol. ESPN 2
POLIDEPORTIVO
Premios Olimpia 2025
- 21 La ceremonia que reconoce a los mejores deportistas del año. TyC Sports
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del domingo. La definición del campeonato de TC2000, la final del Masters juvenil de tenis y fútbol y rugby europeos
TV y streaming del sábado. Platense vs. Estudiantes por la última copa del año, fútbol europeo, buen tenis en Buenos Aires y TC2000
TV y streaming del viernes. La Supercopa de Italia, la Bundesliga, la liga de España y toda la acción del tenis
Más leídas de Fútbol
- 1
Estudiantes jugará la Supercopa Argentina y la Internacional y puede acceder a la nueva Recopa de Campeones
- 2
Dónde se juega la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026
- 3
El Bernabéu silbó a Vinicius, que se fastidió una vez más por ser reemplazado: hizo posteos y cambios en su red social
- 4
En qué canal pasan Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España 2025-2026 hoy