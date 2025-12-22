La agenda de la TV del lunes: la ceremonia de los premios Olimpia y el fútbol de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 22 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Premier League

17 Fulham vs. Nottingham Forest. ESPN

Superliga de Turquía

14 Genclerbirligi vs. Rizespor. Fox Sports

Liga de España

17 Athletic de Bilbao vs. Espanyol. ESPN 2

POLIDEPORTIVO

Premios Olimpia 2025