“El mejor ejemplo”: los saludos y mensajes de las esposas de los jugadores de la Selección por el Día del Padre
En el marco del Mundial 2026, algunas de las mujeres del plantel albiceleste se manifestaron en las redes sociales con mensajes y fotos alusivas a esta jornada especial
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Este domingo 21 de junio se celebra en la Argentina el Día del Padre y las mujeres de los jugadores de la Selección se manifestaron mediante las historias de Instagram con fotos tiernas en las que también aparecen sus hijos. Incluso, sumaron mensajes referenciales. A continuación., todas las que dejaron un posteo.
A tan solo un día del partido de la Argentina contra Austria, en el marco del Mundial 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá, muchas de ellas aprovecharon para dar aliento a sus parejas con estos saludos públicos.
Valentina Cervantes
La pareja de Enzo Fernández subió una foto del jugador con la camiseta de entrenamiento del seleccionado junto a sus dos hijos: Olivia (6) y Benjamín (2). “Feliz día al mejor papá del mundo. Te amamos”, escribió Cervantes.
Camila Galante
“Al mejor papá del mundo. Te celebramos cada día, mi amor. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió la esposa de Leandro Paredes, al tiempo que sumó una imagen en la que aparecen ella, el futbolista y sus tres hijos: Victoria (13), Giovanni (6) y Lautaro (1).
Muri López Benítez
La esposa de Lisandro Martínez compartió con sus seguidores una historia en la que se ve al futbolista en la pileta con su hija Aurora, de 1 año. “Feliz día al mejor papá del mundo. Gracias por tu amor tan profundo. Te amamos infinitamente”, escribió López Benítez.
Magui Alcacer
Otro de los jugadores que recibió un saludo fue Giovani Lo Celso. Alcacer subió una foto desde el predio donde se aloja el futbolista, donde posó con su marido y la hija de ambos: Emilia (4). “Papito”, escribió.
Agustina Gandolfo
“Feliz día del padre. Pasión por compartir, por brindar, por estar”, replicó la influencer a la vez que incluyó una foto de Lautaro Martínez en sus ratos libres con sus dos hijos: Nina (5 años) y Theo (2). “Los ratitos con papi”, escribió.
Karina Nacucchio
Gonzalo Montiel no quedó afuera de los saludos. Su esposa compartió en Instagram tres videos que resumen diferentes momentos de la paternidad del futbolista. “Gracias por ser el mejor ejemplo para Thiagi y Juanita, mi amor”, escribió en el primer clip.
Luego sumó un segundo donde se ve al lateral derecho mientras conduce un karting con su hijo Thiago. “Qué lindo es verte siendo papá”, manifestó Nacucchio. Por último, sumó un último clip en el que mencionó: “Feliz día, papi, te amamos con todo nuestro corazoncito”.
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