Video: el riguroso entrenamiento de las mujeres de los jugadores de la selección en Kansas City

En el marco de la concentración de la selección argentina en Kansas City, ciudad elegida como base en el Mundial 2026, las parejas de los futbolistas replicaron el compromiso profesional al ámbito personal. Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, y Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, consolidaron una rutina de entrenamiento constante que mantienen incluso durante los traslados internacionales y el ritmo vertiginoso del torneo.

Las influencers aprovecharon una jornada soleada para completar un circuito de 5 kilómetros por las calles estadounidenses. La actividad, descrita por Gandolfo como un “team de running mundialista”, contó además con la participación de Jano Martínez, hermano del delantero de Inter, y su pareja, Jazmín Fernández. Las imágenes difundidas en Instagram mostraron un ritmo de carrera sostenido y una planificación que aleja la salida de un paseo casual, lo que evidencia un enfoque orientado al rendimiento físico.

La imagen con la que terminaron la jornada de running Instagram (@agus.gandolfo)

La elección de Kansas City como centro de operaciones permitió a estas familias una mayor cercanía con el plantel, ya que también facilita espacios de esparcimiento para los niños. En días previos, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, organizó una reunión recreativa en la pileta del hotel donde se aloja el grupo familiar. Este tipo de encuentros entre los hijos de los jugadores, como Olivia y Benjamín Fernández junto a los de Gandolfo y Martínez, se volvieron una constante cada vez que el calendario de la competencia permite la convivencia.

La faceta deportiva no se limita al running, sino que tanto Gandolfo como Calvagni compartieron registros desde gimnasios locales para combatir el jet lag tras los largos viajes. La complicidad entre ellas, forjada a través de años de acompañar las carreras de sus parejas, se traduce ahora en una agenda compartida que equilibra el apoyo a la selección con mantener también sus propios hábitos saludables.

La visita a un gimnasio local fue fundamental para combatir el jet lag Instagram (@agus.gandolfo)

La jornada concluyó con una fotografía grupal en un parque de Kansas, enmarcada por elementos alusivos al torneo, donde el grupo posó frente al skyline local tras finalizar la exigente marca de los 5 kilómetros, lo que reafirma su compromiso con un estilo de vida activo durante toda la estadía mundialista.