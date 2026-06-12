El mejor outfit del Mundial: los looks de los jugadores de El Congo en su llegada a Estados Unidos

La Copa del Mundo no solo se vive dentro de la cancha. Cada edición del torneo deja imágenes memorables vinculadas a la cultura, la identidad y el estilo de las selecciones participantes. En el Mundial 2026, uno de los primeros fenómenos virales llegó de la mano de República Democrática del Congo, cuyos futbolistas acapararon todas las miradas durante su llegada a la ciudad de Houston.

Después de más de medio siglo de ausencia mundialista, los deportistas decidieron arribar a los Estados Unidos llevando con orgullo su identidad. El detalle más llamativo de la vestimenta fue la incorporación del estampado de leopardo, un animal profundamente asociado a la historia y la identidad congoleña.

Los looks elegidos por los jugadores congoleños buscaron mostrar parte de su identidad cultural (Foto: Instagram @fecofadrc)

Los jugadores lucieron impecables trajes negros de corte clásico, acompañados por camisas blancas y corbatas negras. Sin embargo, el verdadero protagonista del conjunto apareció en una banda cruzada de tela animal print que recorría el torso desde uno de los hombros hasta la cintura.

La misma textura también estuvo presente en bolsos de viaje, fundas para equipaje y distintos accesorios utilizados por la delegación. Como complemento, los futbolistas llevaron un elegante prendedor dorado con forma de leopardo sujetando una perla.

Además de los jugadores, el plantel técnico también utilizó los looks que se volvieron tendencia en redes (Foto: Instagram @fecofadrc)

En las fotografías difundidas desde el aeropuerto, puede verse a los jugadores posando con gafas oscuras, relojes de alta gama y accesorios cuidadosamente coordinados con el resto del atuendo. En algunos videos, también pudo observarse que, pese a que desde hace muchos años no disputaban un mundial, decenas de personas se acercaron a las inmediaciones para brindarles su apoyo con gritos de emoción, silbatos y banderas.

En la cuenta oficial de Instagram de la selección congoleña (@fecofadrc), donde cuentan con tan solo 300 mil seguidores, una cifra muy pequeña frente a otros de sus rivales, también se compartieron algunas fotos inéditas. Las mismas fueron tomadas dentro del avión que los llevó de África a América y en las que se pudo ver que la vestimenta no solo fue para los jugadores, sino también para todo su equipo técnico.

El traje sumaba un elegante prendedor dorado con forma de leopardo (Foto: Instagram @fecofadrc)

“Recuerdo de la llegada de nuestros leopardos a suelo americano. 52 años de espera resumidos en un objetivo: hacer que la República Democrática del Congo vibre en el techo del mundo. Mantengamos en alto nuestra bandera, la historia se está escribiendo ahora”, escribieron al pie del posteo.

Las reacciones en redes sociales a los looks de los jugadores de la República Democrática del Congo (Foto: Instagram @fecofadrc)

En los comentarios, cientos de personas les dejaron mensajes de cariño y aliento, soñando con poder ver a su país campeón y algunos otros halagando sus llamativos outfits. “Denle un premio a su estilista. Son un fuego”, “No importa el resultado, sepan que estamos orgullosos de ustedes, los leopardos. Hoy, el mundo ha visto nuestra bandera ondear y nuestro himno volverá a hacer eco en todo el mundo. Qué sentimientos encontrados hay en nuestros corazones. Vamos, campeones” y “Miren el estilo de los chicos para la Copa”.

Más allá del impacto visual, la presencia de República Democrática del Congo en el Mundial 2026 tiene una enorme carga simbólica. La última vez que el país participó en una Copa del Mundo fue en 1974, cuando todavía competía bajo el nombre de Zaire. Aquella experiencia terminó con una temprana eliminación, pero quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol africano.