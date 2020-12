El mensaje que Iker Casillas le envió a Xavi Hernández tras sufrir el infarto

Iker Casillas y Xavi Hernández Crédito: Captura

Los exjugadores Iker Casillas y Xavi Hernández eran capitanes de sus respectivos equipos (Real Madrid y Barcelona) a la vez que compartían equipo en la selección española de fútbol, donde juntos consiguieron alzar la primera copa del mundo en la historia del país ibérico en Sudáfrica 2010.

Enfrentados en los equipos pero compañeros en "La Roja", ambos cultivaron una relación de amistad que trascendió los vestuarios. Así quedó claro en el documental "Colgar las alas", que emite la televisión local de España, dedicado al exportero español.

Tal es su relación de confianza, que Casillas se permitió bromear con Xavi tras sufrir el infarto que lo terminaría retirando de las canchas este mismo año. "Me enteré de la noticia, vi que estaba conectado en el chat de Instagram y le escribí 'Iker, dime sólo si estás bien'. Me tranquilizó vacilando como siempre hace, diciéndome 'Pelopo, estaba así' y me mandó el emoji de la calavera", reveló el exvolante culé, quien colgó los botines el año pasado.

Iker Casillas sufrió un infarto en mayo de 2019 durante un entrenamiento con su último equipo, Porto. Tras retomar la actividad deportiva recién en noviembre (aunque nunca volvió a disputar un partido oficial), no fue hasta agosto de este año y en plena pandemia que anunció su retiro definitivo.

Ambos recibieron en 2012 el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes por ser un ejemplo de "juego limpio" y "comportamiento deportivo (...) admirado por todos".