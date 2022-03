El MotoGP alerta por los problemas de logística mientras suma bajas de pilotos

La espera continúa y las ausencias se multiplican. Los dos años de cancelaciones que sufrió el Gran Premio de la Argentina de MotoGP, por la pandemia mundial de Covid-19, promovió que la expectativa se acrecentara cuando en septiembre pasado quedó confirmada la fecha de este año en el autódromo de Termas de Río Hondo y la continuidad argentina en el calendario hasta 2025. Pero la fiesta por el regreso de la categoría reina del motociclismo de velocidad soportó, durante ese tiempo de pausa y la actualidad, alteraciones que le quitan brillo y generan incógnitas sobre la única cita que se desarrolla en territorio sudamericano. Del retiro de Valentino Rossi en 2021 a la baja de Marc Márquez, pasando por la alteración del programa por problemas de logística y el retiro del piloto japonés Takaaki Nakagami, que dio positivo en los dos test de Covid-19, la fecha marcha entre sobresaltos y alertas.

La actividad en la pista de las tres categorías tenía ajustado el programa: el viernes, los pilotos de MotoGP, Moto2 y Moto3 tendrían las tandas de entrenamientos y el público comenzaría a disfrutar de un espectáculo que convoca a hinchas argentinos, pero también seduce a seguidores que viajan desde países limítrofes. Con apenas realizar un simple paseo por el centro de la ciudad se puede observar motos con patentes de Paraguay, mientras que el acento chileno y el idioma portugués se entremezclan en los hoteles, bares y restaurantes. Un golpe inesperado modificó el plan y las prácticas, clasificaciones y carreras se desarrollarán en dos días: sábado y domingo. Un problema con la logística de los vuelos que trasladaban el material desde Lombock (Indonesia), donde se corrió la segunda fecha del calendario, hacia Termas de Río Hondo forzó a recapitular.

Ducati, el equipo más perjudicado con el retraso de la logística; Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna, especuló con la merma de aviones de carga debido a que un 20 por ciento de la flota es rusa y está sancionada por la invasión a Ucrania

En cinco vuelos el MotoGP estipuló el envío de los instrumentos. Tres de las rutas de cargas prevista tenían escalas técnicas en Mombasa (Kenia), Lagos (Nigeria) y San Pablo (Brasil), mientras que las restantes dos tenían paradas en Doha (Qatar) y Accra (Ghana), con destino Tucumán. La cadena de infortunios que generó la cancelación de la actividad de mañana empezó el miércoles último, cuando uno de los cinco aviones no logró reanudar el vuelo durante la escala en Mombasa. La organización actuó con rapidez e hizo regresar para el rescate al primero de los aviones que habían aterrizado en el aeropuerto de Tucumán, con la meta de recoger la carga, pero ahí asomó el segundo golpe: el rescatista también sufrió una avería y quedó inutilizado. Con los elementos en Mombasa, se esperan las piezas enviadas desde Europa y otra de reserva -llegará desde Medio Oriente- para reanudar la conexión y tener mañana todos los elementos en el circuito de Termas de Río Hondo.

Las motos de las tres categorías están en los boxes, los faltantes se enmarcan en repuestos y principalmente en los dos Auto de Seguridad. El equipo más afectado es Ducati, mientras que Gresini Racing y VR46 Racing Team le siguen entre los perjudicados. “El problema se agravó con la invasión de Rusia a Ucrania, porque muchos de los aviones de mercancías a nivel global eran rusos y un 20% dejó de estar disponible por las sanciones. No tenemos más solución que esperar que la reparación de los aviones varados en Mombasa vaya bien”, comentó en la conferencia de prensa Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna, la empresa que gestiona el Mundial de MotoGP. “Este gran premio será el 499 que organizamos. Es la primera vez que pasa. Estas cosas pasan, el objetivo sigue siendo correr en la Argentina y después en Austin (Estados Unidos). El MotoGP necesita de aviones especiales y, actualmente, hay alrededor de 140 vuelos disponibles para mercaderías”, agregó el español, que no se atrevió a mencionar la palabra cancelación. La organización local, ante la falta de actividad de mañana, dispuso que todas las entradas serán válidas para ingresar al Fan Zone, que tendrá un programa particular: un paseo de los pilotos de MotoGP; exhibición de las motos de MotoGP y Moto2; show aéreo de acrobacias y de Monster MX Freestyle.

En Termas de Río Hondo, las motos estarán guardadas hasta el sábado

Mientras se espera el arribo del avión que complete los garajes de los equipos, también asoman modificaciones en la grilla de pilotos. El golpe lo ofreció la baja de Márquez, ganador en tres oportunidades en Termas de Río Hondo, y ahora se conoció que Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) tampoco estará presente en la fecha argentina. El japonés no mostraba síntomas de Covid-19, pero se sometió a dos test y ambos dieron positivo. “Lamentablemente no correré en la Argentina. Lo siento mucho por mi equipo, mis sponsors y mis fans. No tengo síntomas, me siento en perfectas condiciones”, el escueto mensaje que lanzó en un comunicado el equipo, que también debió moverse para encontrar un reemplazante. El alemán Stefan Bradl hubiera sido el sustituto natural, pero tomará el asiento que dejó vacante el ocho veces campeón Márquez en el equipo Repsol Honda Team, que tendrá a Pol Espargaró como su mejor espada para lograr la victoria. De esa manera, Alex Márquez -el hermano menor de Marc- será el único representante en la pista de LCR Honda.