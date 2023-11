escuchar

El Mundo Boca aún digiere lo que fue la derrota ante el Fluminense por la final de la Copa Libertadores. En un encuentro que se disputó en Río de Janeiro, más específicamente en el estadio Maracaná, el equipo de La Ribera perdió 2-1 contra su par brasileño, quien se consagró, por primera vez, como campeón de la competencia más importante a nivel clubes de Sudamérica.

Dentro de los jugadores con mayor influencia en el resultado estuvo el argentino Germán Cano, quien se coronó como goleador de la Copa Libertadores y le convirtió un tanto a Boca, que sirvió para que el Fluminense se ponga arriba en el marcador durante el primer tiempo.

Germán Cano, el goleador argentino en la Copa Libertadores

Después de la coronación con el trofeo, que se definió en tiempo suplementario, Cano quedó en la mira de los fanáticos del Flu y también de sus propios compañeros que lo felicitaron por su gran performance y algunos fueron un poco más allá. Así fue como Marcelo, integrante del plantel y exjugador de la selección de Brasil y Real Madrid, se animó a pedirle a Lionel Scaloni que lo tenga en consideración para futuras convocatorias en la albiceleste.

En su cuenta de X (antes Twitter), Marcelo, bajo el alias @MarceloM12, pidió por la inclusión de Cano en las siguientes convocatorias de la selección argentina con un curioso posteo: “Cano a la selección argentina. ¿Es obvio, no? Te lo merecés”, retrucó el lateral por izquierda que hizo la mayor parte de su carrera en el Real Madrid, donde cosechó una gran cantidad de títulos que lo hicieron reconocido en el mundo del fútbol.

La publicación de Marcelo en su cuenta de X

Nacido en Argentina, Cano comenzó su carrera profesional con los colores de Lanús, hasta recalar en Chacarita y Colón, su último club en el fútbol local en el año 2011. Luego de ello, su periplo siguió por Colombia, Paraguay, México y Brasil, donde encontró su lugar en el mundo para crecer y destacarse.

Previo a este reconocimiento por parte de su colega, Cano protagonizó una curiosa situación en la antesala al Mundial que se disputó en Qatar, cuando expresó, públicamente, su descontento por no estar en la lista preliminar de 55 jugadores elaborada por Scaloni.

“Podría haber estado en la lista de 55 de la selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”, comentó en una entrevista con el medio brasileño Globoesporte.

Marcelo y Germán Cano junto a Juan Román Riquelme

Fruto de un presente soñado, donde Cano se convirtió en sinónimo de gol, el delantero expresó: “¿Si alguna vez me habló alguien de la selección argentina? No, nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina, pero de la selección nunca la hubo”.

Sin lograr su cometido, aunque con la fe intacta de poder estar en una lista de algún amistoso, Cano mantiene de pie a Fluminense que ganó su primera Copa Libertadores y quiere redoblar la apuesta en el próximo año.