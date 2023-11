escuchar

Este sábado 4 de noviembre tuvo lugar la 32° Marcha del Orgullo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un clima de fiesta que concentró a decenas de personas, asistieron - como es de costumbre - algunos famosos para acompañar la movilización que fue desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Dentro de las personalidades del mundo del espectáculo, quien destacó por su presencia fue Florencia de la V, quien lució un desconcertante vestido que dio de que hablar.

Moria Casán, Lizy Tagliani, Stefanía Xipolitakis, Natalia Oreiro y La Joaqui, fueron algunas de las famosas que participaron de la Marcha o, más bien, dieron un espectáculo musical en un escenario que se montó frente a la plaza del Congreso. Entre aquella reunión de celebridades, Flor se robó todas las miradas y causó revuelo en las redes por utilizar un vestido que simuló ser un cuerpo desnudo.

En diferentes oportunidades, la mamá de Bella y Paul Goicoechea, causó sensación por los looks que utilizó para diferentes eventos anteriores por fuera de la Marcha del Orgullo. La actriz y capocómica siempre se caracterizó por afrontar campañas llamativas con outfits estruendosos o más bien, desde la conducción de Intrusos (América), también presentó diferentes diseños que ella misma creó, algunos hasta con ropa reciclada.

El look de Flor de la V. que desconcertó a muchos y que se ganó el elogio de otros (Fuente: Instagram/@peralta_nico)

Sin embargo, en esta ocasión fue más allá y con el objetivo de llevar otro mensaje a la comunidad, portó un atuendo que le valió una catarata de mensajes a favor y en contra.

A simple vista, el look de Flor parecía ser transparente, pero en verdad, se trató de un cuerpo estampado sobre la tela. El vestido que portó fue ajustado al cuerpo, en un color piel con detalles en tonos más oscuros, cubriéndola hasta las rodillas.

En tanto, la conductora de Intrusos compartió en Instagram un reel en el que se mostró arriba del palco móvil con su atuendo. En medio de un baile y los gritos del resto de las personas que la elogiaron desde la calle, sentenció: “Ni un derecho menos”.

Lo cierto es que su elección causó polémica en la red antes mencionada, en esencial por tener los senos marcados y parte de la zona genital. Si bien se trató de una pintura, los comentarios que plasmaron sus seguidores se dividieron en críticas y elogios. Algunos expresaron: “No es necesario ir vestida así”; “Qué tiene que ver la Marcha con ese vestido”; “No hacía falta”.

Asimismo, otros mencionaron: “Es un vestido gente”; “Amé tu look, divino. Todo te queda fabuloso”; “Hermosa, diosa” y “Que look y que pelazo”. A pesar de la controversia que generó la conductora, de momento, no se manifestó al respecto.

El look despampanante de Moria Casán y la ovación del público en la Marcha del Orgullo: “¿Quiénes son?”

Moria Casán fue otra de las artistas que recibió la ovación del público presente. A su llegada, decenas de personas se acercaron a ella para tomarse fotos y para que “la One”, les firmara autógrafos.

Minutos antes de su arribo, desde su Instagram, la jurado de El Bailando (América) dijo: “Hola amores, buen día, buen sábado. Feliz, yendo a la Marcha del Orgullo, la Pride 2023, para nuestros derechos, para seguir afirmándolos, para seguir pavimentándolos”.

Al ritmo de la canción en la que colaboró con Lali Espósito: “¿Quiénes son?”, Moria lució un vestido en tonalidades, piel con rayas naranjas, ajustado y que cubrió en mayoría su cuerpo. Además, llevó el pelo suelto y coronó el outfit con un par de lentes de sol en forma de mariposa, dentro de la gama del violeta y que combinaron a la perfección con sus aros de plumas.