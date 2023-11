escuchar

La polémica entre El Polaco y Barby Silenzi estalló este fin de semana luego de un llamativo posteo que realizó la bailarina en sus redes. La pareja, que comenzó hace seis años y que dio a luz, como fruto de su amor, a Abril, se encontraría fracturada desde hace meses, según adelantó el cantante. Sin embargo, en diálogo con Intrusos (América) la exparticipante del Bailando 2016 (eltrece) desmintió la separación y fue tajante: “No me lo esperaba”.

El escándalo empezó el sábado cuando, desde su cuenta de Instagram, Barby publicó un mensaje llamativo en el que aseguró que un seguidor le “restringió” ciertas acciones a la plataforma, como ocultarle fotos y videos. A raíz de ello, fue Ángel de Brito quien, desde su cuenta de Twitter vinculó la queja de la bailarina como un dardo hacia El Polaco.

Lo cierto es que el domingo, el cantante de cumbia integró la lista de invitados a Almorzando con Juana (eltrece). En diálogo con su conductora, Juana Viale, se sinceró acerca de su vínculo afectivo con Silenzi: “Vas a ser la primera en saberlo. Hoy estamos en una crisis grande. Creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados, pero estamos ahí”.

Y agregó: “Tenemos una nena hermosa y reina el amor. Por supuesto. Simplemente no nos estamos poniendo de acuerdo con ciertas cosas y bueno, estamos ahí”.

Tras ello, Juanita esbozó: “Pero no viven juntos”. “Siempre vivimos separados, porque yo tengo a mi nena más grande. Tengo tres hijas con tres mujeres diferentes y hablando de ellas, las madres de mis hijas, son espectaculares, por algo aparecieron en mi vida”, contestó el cantante y se sinceró acerca de Silenzi: “Pero no, yo la amo mucho, es una mujer excelente”.

La tajante respuesta de Barby Silenzi a El Polaco

Desde un móvil con Intrusos, Barby Silenzi desmintió a El Polaco. En el marco del ensayo que lleva a cabo para su participación especial en el Bailando 2023 (América) con el ritmo “salsa de tres”, apuntó: “El programa se grabó el viernes y nunca me lo comunicó. Ni antes ni después. Eso sí me molestó mucho. Tenemos una familia, tenemos una hija. No da”.

“Me sorprende que cuente nuestra separación (...) Me llamó la atención. Él trata de no decir nada, no le gusta en realidad que se hable de su vida privada y que sea él mismo el que lo saque”, subrayó la bailarina.

Además, aseveró: “Nadie sabía nada. Nadie dijo nada. Aparte, en las parejas obviamente que siempre pasan cosas. Pero me parece que no tenés que ir a un programa a decirlo”. Ante la consulta de Marcela Tauro sobre la causa, sentenció: “No tengo idea por qué lo hizo. Capaz que va a sacar un tema nuevo o porque va a estar en un teatro, pero si no, no se me ocurre esto”.

En tanto, Silenzi reveló: “Pasa siempre que cuando quiere… no sé qué, discutimos o peleamos por bolude*** y estamos dos días sin hablar y ya”. “¿Y por qué te bloqueó entonces?”, consultó Laura Ubfal en referencia al posteo que realizó durante el fin de semana. “No tengo idea. Eso hay que preguntárselo a él”, sostuvo.

Al finalizar la entrevista, aseguró que el último día que habló con el cantante fue el martes pasado, antes del viaje que emprendió a Río de Janeiro para ver la final entre Boca Juniors y Fluminense por la Copa Libertadores de América. “Estoy triste, estoy decepcionada. No me esperaba una reacción así de él y con la confianza que tuvimos, que no me diga que quería decir eso”, recriminó.