El posteo de Maxi López de sus tres hijos con la camiseta del PSG: “Persigan sus sueños”

A pocos días de confirmar su retiro del fútbol, Maxi López subió una secuencia de fotografías de sus hijos, quienes visten la camiseta del Paris Saint-Germain (PSG), el club donde juega Mauro Icardi. El futbolista hizo catarsis sobre “los sueños inalcanzables” y aseguró que no piensa rendirse hasta alcanzar los suyos.

Si bien no quedó claro si se refiere a compartir más tiempo con Valentino, Constantino y Benedicto, López mantiene una lucha interminable con Wanda Nara, la madre de sus tres hijos, que llegó a la Justicia en un reclamo de ella por alimentos que su exmarido adeudaba. La mediática consiguió en su momento que lo embargaran para poder compensar los días de atraso en el pago. Cada tanto en las redes sociales publica mensajes dirigidos a la empresaria y actual esposa de Icardi porque presuntamente “no lo deja ver a los pequeños”.

Lo llamativo de la fotografía es que Benedicto y Valentino usan la camiseta del PSG, el club donde juega Mauro Icardi

“No dejes nunca que nadie te diga de qué eres capaz. Si tenés un sueño persíguelo sin que nada más importe. Y cuando venga alguien y te diga: ‘No vas a llegar a ningún lado, déjalo ahora que estás a tiempo’”, empezó el relato el futbolista en su cuenta de Instagram.

“¡Eso es imposible! Casi nadie lo consigue. Eres un soñador. Vos le vas a decir: ‘No voy hacer lo que vos quieras ni lo que parece que está bien, ni ninguna cosa que no sienta que quiero hacer’. La vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que nos hace felices. Y si tengo que gastar mi tiempo con algo será con lo que más amo. No voy a rendirme. Por más duro que parezca el camino por más sudor que gaste, llegaré hasta el final”, agregó el ex River.

Los tres hijos de Maxi López y Wanda Nara practican deportes y su padre cada tanto sube fotos de ellos dentro de la cancha

Semanas atrás, la modelo hizo un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde aseguraba que son sus hijos quienes contarán la verdad. Una vez que el matrimonio López-Nara se disolvió en 2013, los reclamos de las partes se hicieron moneda corriente en todo lo vinculado a los hijos que tuvieron en común.

Los hijos de Maxi López y Wanda Nara en París Instagram Maxi Lopez

Para el Día del Padre, por ejemplo, López hizo contundente mensaje en la misma red social junto a una foto con los tres chicos que dividen sus días entre Francia e Italia, por el trabajo de Icardi en el PSG. “Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo, aunque no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos; es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, apuntó el futbolista.

LA NACION