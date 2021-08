La inesperada respuesta de Pampita cuando le hicieron elegir entre Messi e Icardi para “una noche de amor”

En medio del revuelo por la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain (PSG), Pampita hizo una picante confesión que impactó a sus compañeros. En un segmento de su programa Pampita Online (Net TV), la conductora se animó a responder una pregunta en la que tenía que elegir entre el esposo de Antonela Roccuzzo y el otro delantero del club parisino, Mauro Icardi, para tener una noche de pasión.

Luego de comparar los estilos de cada uno para posar en revistas, Pampita fue invitada a decidirse por uno de los dos argentinos que ahora juegan para el PSG. Ambos futbolistas publican material en las redes sociales sobre las marcas que los visten, los looks que eligen para sus salidas, eventos multitudinarios y los asados con sus amigos.

“¿Si tenés una noche de amor, con cuál de los dos te quedás?”, preguntó Gabriel Oliveri, luego de un informe sobre los cuatro jugadores nacionales que se juntaron en el equipo de París: además de Messi e Icardi, Leandro Paredes y Ángel Di María integran la plantilla.

Pampita confesó que estaría con Lionel Messi y Mauro Icardi

“¿No se puede estar con los dos?”, redobló la apuesta la conductora. Su respuesta generó risas y cargadas del panel. “No. ¡Sincero! Tenés que elegir entre los dos”, agregó Oliveri.

“No puedo rechazar a ninguno, no quiero que se sienta mal el que le digo que no”, manifestó la jurado de La Academia (eltrece) para minimizar su picante declaración. “Ojalá que no hayas sido así en tu vida pasada, porque para que no se sientan mal te acostaste con los dos. ¡Por favor!”, añadió el panelista.

Pampita trató de desdramatizar el ambiente: “Esto es un hipotético, ¿no?”. En tanto, Cora Debarbieri sostuvo que ella también iba “por los dos”. “Otra atorranta”, respondió el periodista. Karina Iavícoli, por su parte, aseguró que elegía a Messi. “Tengo buenas referencias de Lionel. En algún momento, hace mucho tiempo, él estuvo con una argentina que habló muy bien de él. No la quiero nombrar a ella, vamos a lo seguro. En realidad, lo elijo porque me gustaría verlo, escucharlo y estar tan cerca de alguien que es tan maravilloso en lo que hace. Ni siquiera le daría un beso. Es solo mirarlo y admirarlo”, cerró.

LA NACION