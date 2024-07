Copa América: los mejores memes de la previa del partido entre Argentina y Colombia

HOY SE JUEGA LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA



Argentina vs Colombia

Lionel Messi vs James Rodríguez

Mate vs café

Abel Pintos vs Sebastian Yatra

Asado vs arepas

Lali vs Shakira

Tango vs vallenato

Tini vs Karol G

Folclore vs cumbia

Duki vs Maluma pic.twitter.com/bf911bOckC