El programa de Fernando Lavecchia: los secretos del Especial de fin de año con lo mejor del fútbol

Cuando llega diciembre, el mundo futbolero y amante del deporte sabe que se acerca el estreno del especial de fin de año. Un clásico, como el Vitel Toné, la ensalada rusa, el pan dulce y el turrón, pero del fútbol nacional y mundial. “Siempre me llenan de mensajes; cuando se están acercando las fiestas, algunos preguntan: ‘¿Van a poner todos los años o solo el estreno?’, y otros me recuerdan cosas: ‘Me acuerdo de la frase que dijiste en el 2003…’ jaja, están realmente locos. Es muy difícil de explicar que un programa anual tenga tanta repercusión. Se hace una vez por año y la gente no se lo pierde”, expresa sorprendido y agradecido Fernando Lavecchia, periodista que conduce el tradicional programa de TyC Sports.

Fue un envío televisivo que surgió en 1997 y que en la era de las redes sociales tuvo una explosión. “Twitter le puso el nombre del programa, #ElProgramaDeLavecchia. Es increíble que un 24 de diciembre a la tarde estén sentados mirando al televisor esperando un especial de fútbol de fin de año y seamos Trending Topic”.

Hace más de 20 años comenzaba a tejerse en lo que derivó el programa: “No lo creamos, se fue armando y se nos fue dando año tras año. Fue una idea de un productor, Daniel Guiñazú, del viejo noticiero de TyC, que me propuso buscar los mejores goles del año para ponerlos como una sección del noti y pasarlos el 24 de diciembre”, cuenta Lavecchia.

Fernando Lavecchia y Pablo González, protagonistas de Planeta Gol

“Lo busqué, lo hicimos y me encantó. Anduvo bien. Al siguiente me dijo de nuevo, y como en ese entonces no había un archivo de los mejores goles, sino que había que ir a buscar los tapes, repasar los partidos, o resúmenes, buscando goles encontré que además había otras cosas. Ya para el tercer año propuse agregar una patada terrible, un gol errado, situaciones que formaban parte del partido y que por ahí se te habían pasado y que era más lindo que ver un gran gol”, sigue relatando el periodista, que forma parte del canal desde que se puso al aire, hace 27 años.

“Con esta idea y con otro productor, Sergio Duschatzky, dijimos que daba para hacer más que una sección dentro del noticiero. Imaginamos que se podría hacer un programa y surgió para pasarlo cada 24 de diciembre. Cuando salió el primer programa ya teníamos las secciones que seguimos manteniendo (goles, burradas, patadas, etc) y fuimos agregando algunas más (atajadas, curiosidades) , pero manteníamos una base”, agrega Lavecchia, que durante varios años presentó el especial en un estudio de televisión.

Respecto del contenido, señala: “Al principio fue todo muy artesanal. Era mirar tapes, buscar los resúmenes, guardar el material sin tener que volverse loco y buscarlo punto por punto”, pero cuando comenzó Planeta Gol, se simplificó mucho el trabajo para el especial de fin de año. “Una vez que termina el programa tiro la pauta de qué puede ir o no. Ahora, ya después de 20 años, tenemos una mecánica y todo se hace casi automáticamente; ya sabemos qué va y que no”.

Y agrega: “Los chicos de producción, Matías Pelliccioni, Franco Calió y Ezequiel Goro, se encargan de capturar lo mejor de los programas y van guardando. Entonces, en noviembre agarramos todo el archivo del año y empezamos a filtrar. No es un laburo fácil, porque no somos una producción estable, ya que cada uno de los chicos trabaja para un programa distinto, entonces tenemos que juntarnos, conseguir edición, conseguir día y todo para que diciembre ya quede casi listo”.

Fernando Lavecchia, conductor del Especial de fin de año de TyC Sports

Sin embargo, el gran significado y representación que tomó el especial fue cuando comenzaron a filmarlo en los estadios del fútbol argentino: “A los cuatro o cinco años se nos ocurrió, en vez de presentarlo sentado en un escritorio, dijimos de grabarlo en una cancha de fútbol, siendo mucho más representativo”.

El primer especial en un estadio se filmó en Argentinos Juniors, en 2006. “Tuvo buena repercusión y entonces fuimos puliendo un poco la idea y tratamos de ir a una cancha donde hubiera pasado algo importante año. Fuimos a la cancha de Boca, cuando fue campeón; en la cancha de Racing, el año en que se jugó el triangular Boca, Tigre y San Lorenzo; en cancha de Lanús, de Huracán cuando ganó la Copa Argentina y así a todas, tratando de emparentarse con algo importante que haya pasado en esa cancha ese año”, explicó.

El hincha argentino vive el fútbol de una forma especial, conocido en el mundo por ser de los más apasionados. Un sentimiento que muchas veces va a tono de lo que dice la canción de cancha “de la cuna, hasta el cajón”, tan literal como real. Son innumerables las historias de aventureros que hacen lo imposible para estar al lado de su equipo, más allá de las condiciones económicas y las distancias.

“En Rosario Central fue tremendo”, recuerda Lavecchia, y rememora de aquel diciembre de 2018 que salieron por primera vez de Buenos Aires a filmar en la provincia vecina, en Santa Fe: “Nos recibieron en el imponente Gigante de Arroyito con la Copa Argentina, con gente para sacarse fotos, con un asado y una recepción increíble. Realmente fue una explosión”.

El especial 2020 dedicado a Maradona

Lavecchia se mostró muy conmovido al recordar el especial de Diego Armando Maradona emitido en 2020, año de su muerte: “Fue muy emotivo, el programa que no hubiéramos querido armar, pero que tuvimos que hacer. Fue muy fuerte” , expresó.

Fernando Lavecchia, conductor del Especial de fin de año de TyC Sports en la edición de 2020 dedicada a Diego Armando Maradona

“Estaba claro que no podía ser un programa más, tenía que ser uno dedicado con muchas cosas a Diego. Y fue muy especial. No conocía la casa de Diego en Fiorito. Fue muy fuerte. Fue una especial que además la gente lo tomó muy bien, lo pedía y lo esperaba. Fue difícil hacerlo y producirlo porque Diego tuvo una vida muy televisada, muy transmitida y muy vista, entonces había que buscar alguna cuestión diferencial. Mati (Pelliccioni) aportó mucho, porque es un fanático del 10 y le hizo una de las últimas grandes notas. Fue el gran productor y creador del especial, que nos orientó para dónde teníamos que ir con el contenido”, contó Lavecchia.

Tan especial y significativo fue aquel envío que se trató del primero que no se hizo en una cancha, porque se recorrió la vida de Maradona en las distintas casas donde estuvo. “Además, fue un año horrible por la pandemia, en el que tampoco hubo tanto fútbol en la Argentina, porque se reanudó noviembre, y había poco material a nivel general, pero el contenido que no lo puso el fútbol, se lo agregó lamentablemente la noticia del Diego” , sentenció el periodista.

Lavecchia lleva 27 años en el canal, pero no tiene dudas de que el especial de fin de año fue “el que le marcó la carrera”, como asegura. “Siendo un programa que hice 22 veces en mi vida, porque son 22 programas nada más, lo único que puedo hacer es agradecer, porque me impulsó en mi carrera de periodismo deportivo . Empecé a transitar un camino que me puso con la gente desde un lugar de buena onda y una relación amable”.

“Y después me dio Planeta Gol, que nace con la idea de replicar el especial de fin de año, primero una vez por semana y después todos los días. Planeta tomó otro rumbo también y se incorporaron un montón de otras cosas e hicieron un programa de “culto” en un canal de Deportes”, definió Lavecchia, donde hace dupla con Pablo González. Es el programa que le pusieron fin en 2021, tras 13 años de salir al aire.

Fernando Lavecchia lleva 27 años en TyC Sports pero no tiene dudas que el especial de fin de año fue “el que marcó mi carrera"

Finalmente, hizo hincapié en los fanáticos y la gente que sigue el programa cada fin de año: “Es una locura, el 24 y 25 te llenan de mensajes hermosos”. Pero fue más profundo y contó una anécdota emocionante que vivió en la calle:

“Para muchos, las fiestas no son ‘fiestas’ de alegría y de festejo, porque quizás le pasó algo durante el año o los años anteriores y entonces, para algunos es lindo y para otros es un fin de año bajón. Lo que más me gusta y reconforta es cuando te dicen: ‘tu programa me pone bien, me acompaña, me saca una sonrisa, me levanta lo que por ahí fue un año malo’. Y eso te da ganas de volver a hacerlo de nuevo y renovar las expectativas otra vez”.