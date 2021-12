La bronca de Leo Díaz, el arquero de emergencia de River, al recordar el penal que le picó Cardona

El 16 de mayo pasado, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se enfrentó a un desafío inédito en sus años como entrenador. Su plantel de jugadores presentó 15 casos positivos de Covid-19, por lo que tuvo que improvisar y convocar a algunos juveniles millonarios para jugar ni más ni menos que contra Boca Juniors en el torneo de Primera División.

Una de las figuras de ese partido en el que el conjunto de Núñez venció en La Bombonera al local por penales fue el arquero Alan Leonardo Díaz, el jugador de 21 años que fue elegido por el Muñeco para tomar el mando del arco riverplatense.

Edwin Cardona pica el penal que será atajado por Leo Díaz Nahuel Ventura - POOL ARGRA

En ese partido, el juvenil le atajó un penal a una de las figuras de Boca, Edwin Cardona, pero no solo resaltó por la hazaña de haber conseguido frenar lo que podría haber sido un gol, sino también porque se dio en un particular contexto. Es que el mediocampista colombiano picó la pelota, lo que despertó el enojo del guardameta millonario.

Ahora, a poco más de siete meses de aquel encuentro inolvidable para Díaz, dado que fue su debut en primera con su club, recordó cómo fue la convocatoria para el partido y relató con bronca la escena que vivió en la cancha frente al jugador xeneize.

Leo Díaz ataja el disparo de Edwin Cardona. MARCELO ENDELLI - POOL

En diálogo con el programa radial Rock y River, el arquero manifestó: “Cuando me llaman y me avisan que tenía que presentarme en el Monumental al día siguiente, yo estaba por salir a comprar algo para cenar. Les dije que dale, que iba a estar ahí”.

El juvenil, al que luego le llegó el contrato con la institución de Núñez, expresó acerca de la situación con el jugador de Boca: “Cuando Cardona me picó el penal te juro que quería tirarle la pelota en la cara. Pero como era un pendejo no hice nada. En el barrio lo hubiera hecho. ¿Era mi debut y me la viene a picar?”.

Marcelo Gallardo se abraza con el arquero Leo Díaz luego de la tanda de penales entre Boca Juniors y River Plate River Plate Oficial

La actitud de otro de los rivales de River, Carlos Tevez, por ejemplo, fue la de elogiar al debutante, ya que después del partido señaló: “Lamentablemente tuvieron que jugar con el arquerito, que me sacó dos o tres pelotas impresionantes. Lo felicité porque se lo merece, es una situación que no es normal y lo hizo bien”.