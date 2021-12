Facundo Farías quiere quedarse en Colón, pese al interés de Boca y River

SANTA FE.- Facundo Farías seguirá siendo la “joya” de Colón el año próximo. No se sabe si durante todo el 2022 o hasta junio. Su representante y padre adoptivo, Martín Sendoa, dejó abierta esa posibilidad concreta en momentos que se habla del interés de las dos instituciones más importantes del fútbol argentino por incorporarlo.

“Con Facu queremos quedarnos un año más para la Copa Libertadores. Yo me debo a Colón porque Facu se debe a Colón”, sostuvo Sendoa este jueves en declaraciones a Radio Gol 96.7 FM, de esta capital.

Desde antes que finalizara el reciente torneo y mucho más luego de la final del Trofeo de los Campeones que ganó River al golear a Colón por 4 a 0 en Santiago del Estero, se sabe del interés de River y Boca por sumar el año que viene al volante de punta del sabalero. El propio futbolista reconoció días atrás este interés de los clubes más poderosos de la Argentina que también disputarán la próxima Copa Libertadores. “Me pone feliz que River y Boca se fijen en mí”, sintetizó el jugador.

En diálogo con el programa “ADN Gol”, el “Ninja” Sendoa consideró: “El tema está heavy. La gente habla, opina y dice un montón de cosas. Nosotros, con Facundo, queremos quedarnos un año más por la Copa Libertadores. Después, si viene River o Boca, tienen que hablar con Colón. Estamos sorprendidísimos con la repercusión que tiene, cómo la prensa sabe todas estas cosas. De repente nos llueven mensajes de Boca, de River, y también de afuera”, agregó sin aportar precisiones.

Consultado sobre la reciente reunión que mantuvo con el presidente de Colón, José Vignatti, el representante de la “joya” respondió que “fue buena la reunión. Vignatti tiene sus formas y, como yo digo, respeto las opiniones del otro, pero a veces no se puede. Quedó chica la cláusula (de salida)de Facu (10 millones de dólares), pero Julián Álvarez (quien presenta cláusula de 20 millones de dólares) no se vendió y Thiago Almada (clásula por 16 millones de dólares) fue todo una mentira”, subrayó.

“No soy partidario de poner una cláusula más alta. El mundo está mal, entonces cómo vas a subir una cláusula. La idea es quedarse y mejorar el contrato. Mejorar es una cosa y renovar es otra. Son dos cosas diferentes. Cuando me llamaron me dijeron que vaya porque íbamos a mejorar el contrato y, después nos sentamos para la renovación. Ahí dije que eran dos cosas distintas. Si subís la cláusula, va a costar venderlo. Está muy difícil. Acá en Argentina, desde que arrancó la pandemia, no se fue nadie por tanto. A Facu se lo van a llevar, de acá a un año o seis meses, por las condiciones técnicas que tiene él”, expresó en cuanto a la cláusula de Facundo.

Ampliando sus expresiones, Sendoa explicó que a su criterio “a los clubes les va a costar recuperarse económicamente. ¿Cómo van a hacer River o Boca para comprar a Facundo si vale 10 millones?. Quizás ponen 8 (millones de dólares) o quizás arreglan con el club”, comentó en relación con la idea que tendría Colón de aumentar la cláusula de salida del goleador, que tiene contrato con el sabalero hasta diciembre de 2023. Al respecto, dirigentes del rojinegro admitieron que la semana que viene podría acordarse un incremento en la remuneración que percibe Facundo.

Facundo Farías, la joya de Colón

Ante la insistencia de los periodistas del programa, Sendoa admitió que “José (Vignatti) quiere que Facu se quede para la Libertadores. El está pensando el equipo. También quiere que se quede Domínguez, que todavía no renunció. Supuestamente se fue, pero en Santa Fe y en Colón lo quieren todos. Vignatti está pensando en el equipo, en traer un par de refuerzos. Lo veo muy positivo para el equipo, lo vi diez puntos. Todavía está pensando en Domínguez porque no habló con él” antes de alejarse de Santa Fe.

El representante de futbolistas añadió que “yo me porté muy bien con el club y me voy a seguir portando bien. Yo me debo al club porque Facundo se debe al club. Vamos a ir siempre de frente. El que tiene la voz de mando, por más de que yo sea representante o padre -gracias a Dios-, es José. Yo me debo a Colón”, enfatizó Martín.

Sobre Eduardo Domínguez expresó: “Eduardo lo cuidó muchísimo a Facu. El plantel también. Eduardo Domínguez, tanto en el día de la muerte del padre de Facu como en el fallecimiento de la abuela, lo visitó y le dejó plata. Eso, yo nunca lo escuché de ningún técnico. Domínguez es una gran persona, un gran ser humano. Todos tenemos errores pero le dio mucho a Colón”, resaltó.

Las Fiestas en familia

Más adelante, Sendoa habló sobre lo que significa Facundo Farías en su vida actual. Soy su padre adoptivo y mi familia lo quiere como un integrante más. Mis hijos, Máximo (de 8) y Lucía (5), lo quieren mucho. Así que esta semana lo trajimos, a él y a su hermana. Vamos a pasar esta fiesta juntos. El está alojado en un hotel de un amigo, a unas 20 cuadras de mi casa, pero su hermanita está acá durmiendo en la habitación con mi hija. El vino a Buenos Aires con unos amigos, y esta mañana vienen todos a desayunar a casa”, comentó.

Según trascendió, cuando la hermana (hoy de 11) cumpla 15 años, también será adoptada por la familia Sendoa.