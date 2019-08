Los jugadores de la categoría 2003 de River se llevaron de regalo las camisetas del plantel profesional Crédito: Prensa River / Diego Haliasz

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 07:08

Las tribunas del Monumental empiezan a descongestionarse lentamente. Abundan las sonrisas y los festejos después de un nuevo triunfo copero por 2-0 sobre Cerro Porteño que acerca a River a las semifinales de la Copa Libertadores. Pero hay un grupo de chicos de entre 15 y 16 años al borde del campo de juego en el que desborda la euforia y la emoción. Son los alcanzapelotas, que aplauden a la par de la gente, se abrazan, saltan, cantan y revolean sus brazos mientras caminan hacia la puerta de salida que los deposita en el anillo del club. Y no todo se debe a la alegría del triunfo, sino por un regalo de los jugadores más que especial: se llevaron las camisetas que usaron durante el partido.

El gesto no es una casualidad ni algo que surgió de forma espontánea. La idea nació del líder que tiene River hace más de cinco años: Marcelo Gallardo, un director técnico que mira mucho más allá de su plantel profesional y abarca diferentes ramas de trabajo dentro de la institución. En medio del desarrollo de un plan estructural para reformar y potenciar las categorías infanto-juveniles, el DT busca seguir germinando ese sentido de pertenencia que logró revitalizar en su ciclo. Y así fue como pensó en el reconocimiento para los chicos de la categoría 2003 de las inferiores, entre los que se encuentra Matías, su hijo de 16 años que juega de enganche.

"Estos chicos son de la categoría 2003, vienen alcanzando pelotas durante todo el año y son parte también de nuestro brazo de equipo. Fue un reconocimiento para ellos que están metidos en el partido, que entregan las pelotas como tienen que entregarlas y que lo viven de una manera pasional", reconoció Gallardo en la conferencia de prensa.

"A esta altura tienen que tener pasión por lo que hacen. Yo fui alcanzapelotas, yo sé lo que es estar ahí, sentir todo de cerca, estar con la ilusión de estar algún día en ese lugar. Y me pareció un gran gesto de los jugadores que lo reconocieran. Hay un sentido de pertenencia que va generando la posibilidad de que los chicos vayan creciendo con ilusión y la chance de seguir progresando", agregó el entrenador millonario.

¿Qué rol tuvo su hijo dentro de la idea? Algo fundamental como recordarle lo que había pensado, para que el frenesí del partido no le jugara una mala pasada con la memoria. "Yo le había dicho a Matías que le dijera a sus compañeros que iban a tener un reconocimiento. Pero también le dije: 'avisame por si me olvido'. Porque con todas las cosas del partido y eso, por ahí se me pasa. Así que le pedí que me avise y me hizo acordar, se quería llevar una camiseta. Estuvo bien (risas)", comentó Gallardo.

Con un vínculo muy especial con las inferiores de la institución, y un sentido de pertenencia que lo moviliza a seguir creciendo, en su última renovación de contrato a fines de 2017 dejó en claro que un punto central para continuar en el cargo iba a ser el desarrollo de una plataforma infanto-juvenil que le permita al club volver a ser pionero.

De esta manera, conoce el presente de todas las categorías formativas, tiene asiduas reuniones con el director del proyecto Gustavo Grossi y los distintos técnicos para conocer los avances, reimpulsó el reclutamiento de futuros talentos en el país y Latinoamérica y suele ocupar sus fines de semana viendo los partidos de los más jóvenes. Un líder que vive combatiendo contra la obsesión, pero que intenta estar pendiente de todos los detalles.