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El secreto de Agustina Gandolfo: la rutina de la mujer de Lautaro Martínez para lucir unos abdominales de acero
La mujer del delantero de la selección argentina mostró en sus redes sociales cómo son los ejercicios para lograr un cuerpo esbelto; conocé su paso a paso en el gimnasio
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Mientras se aguarda la confirmación de si Lautaro Martínez será el centrodelantero titular en el partido sábado frente a Jordania, su esposa Agustina Gandolfo hace de las suyas en las redes sociales. La modelo compartió en su cuenta de Instagram una foto en bikini donde se pudo apreciar su buen estado físico y reveló cuál es la rutina de gimnasio que sigue para tener unos abdominales bien marcados.
La mujer del número 22 de la selección nacional compartió una foto donde se la puede apreciar disfrutando de una tarde de pileta, mientras Lautaro Martínez sigue con sus compañeros en la concentración en Kansas City. “Mate, sol entrenamiento en loop”, escribió Agus en la publicación, que tuvo más de 17 mil likes.
En sus historias, compartió la rutina de gimnasio que está realizando para tener ese cuerpo trabajado. “4X8 en búlgaras. 4X8 shoulder press. 4x10 step up. 4x12 vuelos laterales. 3x10 hiperextensión glúteo. 3x10 abducciones”, precisó sobre los ejercicios y recomendó: “Agregan entre medio abs, el que más les guste. Hacen captura de pantalla y tienen tremenda ruti”.
Gandolfo suele mostrar diferentes momentos de su día a día. Además de compartir rutinas de entrenamiento, hábitos vinculados al bienestar y reflexiones personales, también publica imágenes y experiencias junto a su esposo, Lautaro Martínez, y sus hijos, Nina y Theo.
Ahora, la influencer se encuentra en Estados Unidos para acompañar al capitán del Inter Milan durante su participación en el Mundial 2026.
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