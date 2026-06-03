Agustina Gandolfo, a puro abdominal y músculo: “No se trata de restricciones sino de elecciones conscientes”

Agustina Gandolfo, esposa del futbolista Lautaro Martínez y una de las integrantes más populares de “La Scalot”, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales. Con una comunidad de más de 1,6 millones de personas en Instagram, suele compartir detalles de sus entrenamientos, su alimentación y el estilo de vida saludable que mantiene. Sin embargo, en esta ocasión decidió ir más allá de las rutinas y abrió un espacio para reflexionar sobre los cambios de hábitos y el bienestar personal. “Cambiar tus hábitos no significa sufrir, pero sí elegir diferente”, expresó, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Gandolfo comparte habitualmente distintos aspectos de su vida cotidiana. Además de mostrar sus entrenamientos, hábitos saludables y reflexiones sobre el bienestar, también publica momentos junto a su esposo, Lautaro Martínez, y sus dos hijos, Nina y Theo. En ese contexto, la influencer adelantó que próximamente viajará a Estados Unidos para acompañar al capitán del Inter de Milán durante el Mundial 2026.

Agustina Gandolfo está casada con Lautaro Martínez y tiene dos hijos: Nina y Theo (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) ALBERTO PIZZOLI - AFP

Ahora bien, en su video que se hizo viral, Agustina Gandolfo advirtió que iba a referirse a un tema que suele generar debate. “A veces se confunde una relación sana con la comida con comer todo el tiempo lo que más nos gusta. Tema polémico, pero que necesitamos abordar”, expresó ante sus seguidores. Con esa premisa, la influencer decidió compartir su mirada sobre los hábitos saludables y el esfuerzo que implica sostenerlos en el tiempo.

A través de sus redes sociales, Agustina Gandolfo habló sobre constancia, entrenamiento y bienestar (Captura: Instagram @agus.gandolfo)

“Bueno, como lo prometido es deuda, les voy a hablar un poco del sacrificio que hay que hacer cuando queremos llegar a ver algún resultado”, señaló. A partir de allí, explicó que la palabra “sacrificio” suele estar asociada de manera negativa al sufrimiento o a las restricciones extremas, cuando para ella tiene un significado diferente. Según sostuvo, también implica tomar decisiones conscientes en el día a día, mantener la constancia y comprometerse con los objetivos personales incluso cuando los resultados todavía no son visibles.

La esposa de Lautaro Martínez compartió una reflexión sobre la alimentación, la disciplina y los cambios de hábitos (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

En ese sentido, Gandolfo remarcó que el sacrificio puede manifestarse de muchas maneras, ya sea al momento de elegir qué comer o al encontrar la motivación para entrenar en días en los que no hay ganas de hacerlo. “Para mí es primordial tener una buena relación con la comida, pero este mensaje se malinterpreta muchas veces y termina en gente que no sale nunca de su zona de confort”, reflexionó.

Agustina Gandolfo analizó el rol del sacrificio y las elecciones conscientes a la hora de alcanzar objetivos

En su reflexión, Gandolfo también cuestionó algunos mensajes que suelen viralizarse en redes sociales sobre la alimentación. “Obviamente me parece espectacular que me digan ‘comé siempre lo que quieras’, y claro, después se preguntan por qué no bajo de peso, por qué no llego a hacer un déficit o por qué no llego a mi objetivo”, sostuvo, además de que aclaró: “Porque, en realidad, muchas veces no se trata de restricciones sino de elecciones conscientes”.

Agustina Gandolfo pidió no demonizar la palabra “sacrificio” (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Además, aseguró que observa este fenómeno con frecuencia en internet y consideró que, en ciertos casos, puede terminar siendo contraproducente. “Estoy viendo mucho esto en redes y a la vez creo que perjudica a la gente en vez de ayudarla”, afirmó. Por eso, insistió en la importancia de hablar también del esfuerzo que requieren algunos cambios de hábitos. “Está bueno hablar de este sacrificio que hay que hacer, les digo en la alimentación o incluso caminar un poco más, elegir la escalera en vez del ascensor”, ejemplificó. Finalmente, destacó que esas decisiones cotidianas terminan construyendo hábitos duraderos: “Son pequeños cambios que al final son hábitos que te van a quedar para siempre, pero que empiezan con un sacrificio”.