El sensual baile de Antonela Roccuzzo en Ibiza que dejó sin aliento a sus seguidores

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo están de vacaciones en Ibiza, España, desde principios de la semana pasada. La pareja viajó a “la isla bonita”, como ellos mismos la llaman, en compañía de tres parejas amigas del fútbol, en donde no solo aprovecharon para festejar el cumpleaños del capitán de la selección argentina, sino que también se dieron algunas escapadas por un boliche cuyo nombre es el de una ciudad del sur de la Argentina.

Por primera vez en muchos años, el ídolo del fútbol pudo disfrutar de unos días de descanso que coincidieron con la fecha de su natalicio, por lo que se pudo ver junto a Cesc Fábregas y su esposa Daniella Semaan; y el uruguayo Luis Suárez con Sofía Balbi, su hermana Mariana Balbi y su pareja en el Mar Mediterráneo. En ese lugar, los amigos se dieron tiempo para pasar unos días a pleno sol y hacer una escapada nocturna.

Antonela Roccuzzo junto a sus amigas mientras disfrutaban de una tarde de música Instagram @antonelaroccuzzo

Fue la misma Antonela quien compartió las imágenes en sus redes sociales que se viralizaron en cuestión de horas. Desde las stories de Instagram, reveló que habían elegido la terraza del Ushuaïa Ibiza -un sitio que pertenece al grupo hotelero español Palladium- para tener una tarde de música y diversión.

La empresaria y sus amigas se mostraron felices mientras posaban para la cámara y compartían el material en sus respectivas redes sociales. Ahí se las pudo ver divertidas y descontracturadas cantar en un momento “I gotta feeling”, Black Eyed peas.

La terraza se llama "Ushuaïa Ibiza" y pertenece a una cadena de hoteles de España Instagram @antonelaroccuzzo

Además, las mujeres revelaron que detrás de ellas estaban sus esposos. En una de las postales, solo por citar, mientras las cuatro posaban para una selfie en el fondo se “colaron” Suárez y Messi, que aparece en un costado de la instantánea, con un halo de timidez. “Best of the best [lo mejor de lo mejor]”, escribió la esposa de Fábregas sobre la publicación que fue replicada por la rosarina.

En otra imagen se las ve a ellas solas en lo que parece ser cerca del atardecer. “Best nights [las mejores noches]”, indicó. “I love you, Dani [Te amo, Dani]”, le respondió la mamá de Thiago, Mateo y Ciro Messi, como una devolución del gesto.

Messi, atrás, posa con timidez en la postal Instagram @antonelaroccuzzo

El video de Antonela Roccuzzo a puro baile

Sin embargo, fue el video que grabó aparentemente Messi y que publicó en su propia red social lo que sorprendió a sus seguidores. En el clip que dura pocos segundos se puede ver a su esposa mientras baila muy concentrada para la cámara hasta que la situación se sale de control. Luego de ver que alguien grababa a la rosarina, Daniella se acercó y se colocó frente a ella por algunos segundos y comenzó a repetir los pasos de baile hasta que se percató de la situación y se aleja. El divertido momento fue registrado por la cámara y el mismo Lio lo subió a las stories de su cuenta, donde lo siguen 343 millones de personas.

Antonela Roccuzzo mientras bailaba en un boliche de Ibiza

Este viaje de los amigos forma parte de una larga tradición que surgió cuando los tres eran compañeros de equipo en el Barcelona, y que realizan antes de retomar la actividad en sus respectivos clubes. Esta vez consiguieron que el break familiar coincidiera con la fecha especial del capitán de la selección nacional.