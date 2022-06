Barbie, la película: qué actores acompañarán a Margot Robbie y Ryan Gosling en el reparto

Finalmente, en 2023 llegará a los cines una producción muy esperada: la película de Barbie, live action. La muñeca más famosa del mundo cuenta con diversos films, pero este nuevo proyecto es el primero en el que una persona la interpretará. Margot Robbie será la encargada de darle vida a la blonda, y la construcción de todo su universo ya está en marcha. Por supuesto, cada nueva noticia al respecto aumenta las expectativas de los fans y ahora que se conoció quiénes conforman el resto del elenco, hay revuelo.

En 2014, desde la franquicia Mattel informaron que se pondría en marcha el ambicioso proyecto de darle vida Barbie a través de la pantalla. En ese momento, y cono era de esperar, los fans enloquecieron. La muñeca supo ser parte de varias generaciones desde su lanzamiento en 1959, y si bien diversas historias sobre ella llegaron al cine, esta producción es la primera live action. De esta forma, se suma a los clásicos personajes que tienen su film de este formato, como las clásicas princesas de Disney y El Rey León.

La muñeca Barbie fue lanzada en 1959. Javier Corbalán

Sin embargo, el camino hasta comenzar con el rodaje no fue fácil. Durante casi ocho años hubo diversos cambios en cuanto a la dirección que tendría el film. También el proceso de encontrar a la protagonista fue largo, hasta que finalmente se determinó que Greta Gerwig iba a ser la directora y Margot Robbie se pondría en la piel de Barbie.

Con el rodaje en marcha -y con fecha de estreno prevista para el 21 de julio de 2023, según informaron desde la cuenta oficial de Twitter de Warner Bros, la película ya es un hecho. Con este comienzo, diversos nombres comenzaron a resonar como parte del elenco. Los fans festejaron el anuncio de la productora de que Ryan Gosling sea Ken, el histórico amor de la muñeca.

Los actores fueron captados en pleno rodaje (Foto Instagram @multiupdatesdaily)

Las primeras imágenes de la dupla personificada como Barbie y Ken ya tiene la aprobación de los fanáticos. Ambos fueron captados en el set de grabación, ya caracterizados con un marcado bronceado y sus platinadas cabelleras, como no podía ser de otra forma. Los looks son fieles a clásica estética de estos muñecos, donde los brillos y el color fucsia no faltan.

El avance del rodaje trae consigo detalles sobre la película, aunque muchos de ellos son guardados como secretos para generar aún más expectativa en la audiencia. Por ejemplo, aún no se conoció cuál será la historia central de la ficción, pero sí se supo que las actrices Issa Rae y Hari Nef también interpretarán a Barbie. Mientras que Ryan no será el único Ken, sino que Simu Liu y Ncuti Gatwa harán también este icónico rol.

Margot paseado por el set caracterizada de la muñeca (Foto captura Twitter)

Pero eso no es todo, sino que la lista del elenco que le dará vida al universo de Barbie se completa con Michael Cera, America Ferrera, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Will Ferrell, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Saoirse Ronan, Emerald Fennell, Rhea Perlman, Scott Evans y Connor Swindells. Por el momento, no se conoce qué papel interpretarán cada uno, pero su participación ya es un hecho.