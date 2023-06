El tremendo posteo de Neymar para su novia embarazada, en medio de los rumores de infidelidad: “Me equivoqué”

escuchar

El futbolista brasileño Neymar sorprendió a todos este miércoles con un particular posteo en su cuenta de Instagram, donde acumula 210 millones de seguidores. La publicación del deportista, de 31 años, generó un gran revuelo en redes sociales, al tratarse de un contenido de índole privada que los jugadores de elite suelen mantener en la intimidad. Esto sucede tras la polémica generada por un supuesto caso de infidelidad de su parte.

De acuerdo al propio Ney, la información divulgada por un conductor televisivo de Brasil hizo que el asunto de pareja se tornara público, por lo que el futbolista del PSG decidió pedirle disculpas a su novia, la influencer Bruna Biancardi, por “la exposición innecesaria” a la que fue sometida. Neymar, que ya es padre de David Lucca de 11 años, espera con Bruna la llegada de su segundo hijo.

El lunes pasado, el periodista brasileño Erlan Bastos, aseguró que Neymar y Biancardi tendrían un pacto de no exclusividad entre sí, con la condición de que el jugador sea “discreto”, use “preservativo” y no bese “en la boca” a las mujeres con las que se relaciona.

Inmediatamente, Bruna desmintió al animador, con una captura de pantalla del chat que mantuvo con Bastos, y que subió a su Instagram: “¿De dónde sacó esa mie... que está expandiendo por ahí? ¿Un acuerdo de qué? ¡Mostrá las pruebas! Porque si no las mostrás, vamos a entrar en un gran proceso”, le escribió.

La foto que eligió Neymar para ilustrar su pedido de disculpas a Bruna Biancardi Instagram

A partir de todo esto, Neymar publicó su carta: “Bru. Hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en NUESTRA vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. SIEMPRE NOSOTROS. Te amo”.

Neymar será padre por segunda vez, así lo confirmó su pareja Bruna Biancardi

Neymar y Biancardi están en pareja desde 2021, cuando fueron capturados por los paparazzis en Ibiza. No obstante, recién a comienzos de 2022 oficializaron su relación. En agosto de ese año rompieron cuando también sonaron rumores de infidelidad por parte de Neymar. En abril del 2023 confirmaron no solo su reconciliación, sino que serían padres.

“Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor, hace nuestros días mucho más felices. Llegarás en una hermosa familia, con tu hermano, abuelos, tíos y tías que ya te quieren mucho! ¡Ven pronto hijo, te esperamos!”, publicaron ambos en aquella ocasión.

LA NACION