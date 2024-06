La chicana de Neymar a Cristiano Ronaldo que causó furor en las redes: “Messi, Messi, Messi”

Escuchar

Desde hace poco más de 15 años, el fútbol está marcado por una eterna rivalidad: la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Dos reyes del balón, multicampeones, máquinas de hacer goles y con un enorme legado. Si bien hoy la “competencia” no es la misma que en la época en la que se enfrentaban en el campo del juego, con las camisetas del FC Barcelona y del Real Madrid, respectivamente, lo cierto es que para los fanáticos aún está vigente.

Los hinchas no dejan pasar la oportunidad de recordar la histórica “rivalidad deportiva” entre los dos astros del futbol y lo cierto es que, cuando lo hacen, dan que hablar. El viernes, se disputó la final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, entre Al Hilal y Al Nassr, donde el portugués viste la camiseta número 7. Uno de los que presenció el encuentro fue precisamente Neymar, quien si bien integra el primer equipo, no jugó por una lesión. Cuando advirtieron su presencia, los fans empezaron a corear el nombre de Lionel Messi y la reacción del brasileño, que es íntimo amigo del argentino, causó furor en las redes.

Desde el año pasado, Cristiano Ronaldo juega en Arabia Saudita y viste la camiseta de Al Nassr (Foto: Instagram @cristiano)

Aunque el argentino y el portugués ya no se enfrentan dentro de la cancha, eso no quita que su rivalidad continúe vigente. El viernes, se disputó la final de la Copa del Rey de campeones de Arabia Saudita y en la tribuna del estadio King Abdullah Sports City estaba justamente Neymar, quien fue a alentar a su equipo, Al Hilal. Cabe recordar que el brasileño no juega actualmente debido a una lesión -se rompió el ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda- e, incluso, tampoco representará a Brasil en la Copa América 2024. La cuestión fue que al advertir su presencia, los aficionados empezaron a corear “Messi, Messi, Messi”. Él, lejos de ignorarlo, se echó a reír y junto a sus amigos impulsó el cántico.

Eso no fue todo, sino que el futbolista agarró su celular y empezó a grabar la escena. ¿Le habrá mandado el video a su amigo Leo Messi? Si bien no es posible responder a esta pregunta, de lo que sí hay certezas es que muchos interpretaron la reacción de Neymar como una chicana para Cristiano Ronaldo, quien competía ese día con la camiseta de su rival. Las imágenes no tardaron en viralizarse y causaron furor en redes.

“El mismísimo Neymar cantando ‘Messi, Messi’ en pleno partido del Al Hilal enfrentando al Al Nassr de Cristiano Ronaldo”; “Neymar cantando ‘Messi, Messi’ mientras juega su equipo contra el de Cristiano Ronaldo. Espectacular” y “La reacción de Neymar ante los gritos de ‘Messi, Messi’ de los hinchas del Al Hilal. No tiene precio”, comentaron algunos usuarios de X que no tardaron en compartir el video.

Cabe recordar que Messi y Neymar forman, junto a Luis Suárez, el gran tridente de delanteros que hizo historia en el FC Barcelona. Pero, además del breve reencuentro que tuvieron en el Paris Saint-Germain, a lo largo de los años el argentino y el brasileño supieron mantener una gran amistad también afuera de la cancha.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la histórica rivalidad futbolística Paul White - AP

Por otra parte, más allá del cántico a favor de Leo Messi, el partido no terminó de la mejor manera para Cristiano Ronaldo. Los equipos igualaron 1-1 en los 90 minutos y, tras el tiempo suplementario, fueron a penales. Si bien el portugués cumplió con su gol, su equipo cayó por 4-5 y no pudo evitar romper en un llanto desolador. Al Hilal se quedó con la final y Neymar celebró en la cancha con sus compañeros.

LA NACION