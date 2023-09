escuchar

“Recuerdo como si fuera hoy mi primera vez con la selección. Estaba en Mendoza. Son cuatro rankings nacionales los que se tiran para ver si te clasificaste o no, y Mendoza era el último. Había quedado cuarto de cuatro personas. Pero después me dijeron que solo iban a tirar tres y me puse muy triste, pero al rato me llamaron y me dijeron que al final podía competir. Y ahí me puse muy contento de nuevo”, contó Dante Cerquetti a LA NACION. Así empezó el periplo de esta promesa de la esgrima, que aún está en sus primeras estaciones.

En el bullicioso corazón de la Capital Federal nació el futuro del esgrima argentino: Dante Cerquetti, de 21 años. Es el menor de tres hermanos y con una altura de 1,87 metros, se abrió paso en un camino que lo llevaría desde muy joven a recorrer el mundo por la esgrima. Desde temprana edad, mientras coqueteaba con otros deportes como el judo y el rugby, su fanatismo por la serie de “El Zorro”, como a muchos, lo llevó al deporte que se apoderó de su corazón, y desde entonces, nunca miró atrás.

esgrimista Dante Cerquetti Lucas Pérez Alonso

Su historia en el club GEBA comenzó con una curiosidad. Ansioso por probar suerte en la esgrima, se dirigió a las instalaciones a los 7 años y quedó con el profesor, aunque solo para olvidarse del entrenamiento días más tarde. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y dos años después, a los 9, finalmente se abrió la puerta para que abrazara su verdadera pasión.

La “sala de armas” es donde todo inició y aún hoy sigue realizando ahí todos sus entrenamientos, y sobre lo que significa para él contó: “Es mi segunda casa, con todo lo que eso implica. Sin contar las horas que duermo, estoy más tiempo ahí que en mi casa, le tengo mucho cariño”. Todo lo que hay en esa sala lo inspira y por eso confesó: “Me motiva ver en los cuadros a Fernando Lúpiz, que hoy también es socio activo, a Sergio Lucchetti, que es uno de mis maestros, y creo que todos los que nos entrenamos acá queremos un día llegar a uno de esos cuadros”.

Dante Cerquetti y su intensidad en el combate con florete

Con altibajos en su camino, el joven espadachín comenzó a competir a nivel sudamericano a la temprana edad de 14 años, al formar parte de la selección argentina. Si bien alguna vez probó con espada, es especialista en florete desde sus primeros pasos.

Es una persona muy normal y natural. Le gusta y hace lo mismo que cualquiera de su edad. Está en segundo año de física en la UBA, y le encanta su carrera tanto como el deporte que practica. No vive de la esgrima y por tanto hace un esfuerzo muy grande para lidiar con ambas “obligaciones”, aunque disfruta del camino que el mismo eligió. Sabe también disfrutar de los momentos de descanso y diversión con amigos, aunque a veces tuviera que sacrificarlos para mantener su enfoque en el deporte y sus estudios.

esgrimista Dante Cerquetti Lucas Pérez Alonso

“Aunque no me gusta tanto la definición, mucha gente dice que es como el ajedrez pero con el cuerpo”, comentó Dante, refiriéndose a la táctica y la concentración que este deporte exige. Pero no solo es un juego mental, también requiere de un entrenamiento físico muy grande, que en el camino debió aprender a conjugar con sus estudios. La mayoría va a la universidad por la mañana, por tanto, los entrenamientos son por la tarde y en vacaciones realizan doble turno, más sesiones de gimnasio.

No le resulta nada fácil, aunque no le gusta llamarlo sacrificio, porque lo hace por amor y disfrute. Para mantener el equilibrio y la motivación busca apoyo en una psicóloga, quien lo ayuda a lidiar con la presión, los nervios y mantenerse enfocado en sus objetivos. Algo que considera clave para competir al máximo nivel en el alto rendimiento y sostener la motivación.

esgrimista Dante Cerquetti Lucas Pérez Alonso

“Es todo muy lindo, pero a fin de cuentas estás combatiendo y querés pinchar al otro. Estás queriendo matar al otro de un espadazo. Entonces, cierto nivel de ganas de ser agresivo hay que tener. Y si no estás motivado, si no tenés ganas de estar ahí, ¿de dónde sacas esa motivación de ir y tocar al otro? En todos los deportes es fundamental”, sostuvo Cerquetti haciendo referencia a la importancia de la fortaleza mental.

Tampoco estuvo exento de momentos de mayor dificultad, en los que no daba más porque sentía que no podía con todo. “Hay veces que no quiero saber más nada con nada, porque estoy saturado por el estudio. En épocas de finales si no entendés nada en la facultad y te está yendo mal en el tiro, no querés saber más nada. Y está bueno tener a alguien con quien hablarlo y procesar todas esas emociones”, expresó la promesa mostrando el lado vulnerable y humano del deportista. Así aprendió a forjar la que cree que es su mayor virtud, el no hacerse tanto drama por todo y aprender a disfrutar del camino.

En su caminar, encuentra el sostén inquebrantable en su familia, su entrenador y su equipo. Juntos, forman un conjunto que lo impulsa hacia adelante y le recuerda que está en el camino correcto. Incluso sabe gozar de sus raíces más sencillas, le gusta recordar cómo de niño jugaba con ramitas en el parque, o a las espadas con sus hermanos sin imaginarse que años después representaría a su país en los Juegos Panamericanos.

esgrimista Dante Cerquetti Lucas Pérez Alonso

A pesar de los sacrificios que implica compaginar su carrera deportiva con sus estudios de física en la UBA, él considera que vale la pena, ya que ambas cosas le apasionan. Sus grandes referentes son Santiago Lange, arquitecto naval, y Paula Pareto, médica. Ambos consiguieron medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Con ellos como modelo, que combinaron con éxito sus carreras deportivas con sus estudios o profesiones, su más grande sueño es clasificarse a los Juegos Olímpicos habiendo hecho la carrera de Física a la par.

Becado por el ENARD y con un sólido apoyo de su familia, Dante crece y suma éxitos. Forma parte del Programa TAR (Transición al Alto Rendimiento) junto a otros jóvenes destacados, y recibe un apoyo invaluable para su desarrollo en el deporte.

“Pienso que se le debería dar mucha importancia porque está muy relacionado con la salud y con la educación, se aprenden muchos valores dentro de un club”, opinó el esgrimista, en el marco de las elecciones presidenciales, acerca de la importancia que se le debería dar al deporte en general, ya que lo ve de una manera integral.

El triunfo de Dante Cerquetti durante los Panamericanos de esgrima

La perseverancia y la dedicación lo llevaron a brillar en el ámbito nacional e internacional. En el año 2017 ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago de Chile (antecedente para los Panamericanos). En 2021 conquistó su máximo logro hasta el momento, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, que recuerda con mucha emoción, sobre todo el momento donde subió al podio con la bandera y cantó el himno con la piel de gallina. Y en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, consiguió medalla de plata en florete equipo masculino.

En busca de su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos son el siguiente peldaño en su escalera hacia la gloria. Dante no puede evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción mientras se prepara para la competencia más importante de su vida. “No me imagino la sensación hermosa de estar en el desfile de los Juegos Panamericanos que estará lleno de gente”, manifestó con sensación de querer ya estar allí.

“Voy a ir a hacer lo mejor posible y si se da la medalla mucho mejor, pero no me desespero, porque después la ansiedad puede jugar en contra”, completó Dante para LA NACION sobre sus expectativas.

Representar al país en una competencia como ésta es un honor muy grande para cualquier deportista. En la preparación ganó la última competencia a nivel Nacional en el CeNARD, y lo próximo por delante es el Sudamericano en Curitiba, Brasil a partir del 28 de septiembre. Dante Cerquetti ya ultima detalles para los Juegos Panamericanos de Chile 2023, que se disputarán desde el viernes 20 de octubre al domingo 5 de noviembre. Y está dispuesto a demostrar que, con determinación, pasión y sacrificio, es posible alcanzar las metas tanto en el deporte como en los estudios.