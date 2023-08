escuchar

El olimpismo argentino e internacional se quedó sin una leyenda, sin un deportista que, más allá del paso del tiempo, perdurará en la memoria de todos. Navegó incansablemente hacia la gloria en diferentes embarcaciones y en distintos contextos históricos. A los 61 años, pronto a cumplir 62, Santiago Lange anunció este martes, mientras compite en el Mundial de nacra 17 junto a Victoria Travascio, que su “ciclo olímpico” llegó a su fin porque no se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 y la plaza de la Argentina la utilizará la dupla conformada por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, quienes ganaron el Selectivo que diagramó la Federación Argentina de Yachting (FAY).

“El camino a París llego a su fin. El sueño de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024 se terminó”, comenzó su discurso en su cuenta de la red social Instagram el abanderado de la delegación nacional en Tokio 2020 junto a Cecilia Carranza Saroli. Y continuó: “Mañana -por el miércoles- me toca correr las últimas tres regatas del Mundial y será mi despedida del circuito olímpico. Sé que soy un privilegiado por seguir navegando al máximo nivel durante tanto tiempo, así que pienso disfrutar cada ola, cada virada, cada borneo de ese último día. Quiero disfrutar con Victoria Travascio, una gran amiga que me dejo este ciclo. Quiero ser muy consciente de esa felicidad que sigo sintiendo en el agua y compitiendo. Pretendo estar muy presente en cada minuto que me queda y dejar esa sensación de plenitud grabada a fuego en mi memoria”.

Luego de Tokio 2020 -se realizó en 2021 por la pandemia de Covid-19-, el equipo que conformó con Carranza Saroli, con quien consiguió la medalla de oro en Nacra 17 en Río 2016 poco después de haber superado un cáncer, se disolvió e inició el nuevo ciclo olímpico con Travascio. Sin embargo, el camino no fue fácil y en plena campaña fue intervenido quirúrgicamente de apendicitis, situación que le impidió competir en plenas condiciones la Semana Olímpica en Hyères, Francia. Junto a su tripulante llegó al Mundial de La Haya, a sabiendas de que sus posibilidades de ser olímpico otra vez eran remotas, a raíz de la gran diferencia en puntos que habían extraído Majdalani y Bosco, de quienes reconoció que fueron “superiores” y que serán “un gran equipo” en París 2024, donde tendrán su primera experiencia en unos Juegos. “Es el turno de ellos de llevar la bandera”, agregó.

Lange, medallista de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008 junto a Carlos Mauricio Espínola en la clase Tornado, reconoció que competir en la cita olímpica de Francia con Travascio era su “sueño” y que está “triste” por no haberlo conseguido. En contrapartida, admitió que quedó conforme por la carrera construida y explicó que no se retirará de la actividad: “París era el sueño que teníamos con Vicky, pero no se dio y estoy triste por eso. Pero también estoy feliz por el camino recorrido, por las enormes alegrías que me dio el deporte y en eso me quiero concentrar mañana cuando le diga adiós a mi pasión olímpica. Será un hasta luego y también un gracias a todos los que me acompañaron en esta hermosa travesía que seguirá con nuevos desafíos”.

Santiago Lange ganó la medalla de oro en nacra 17 en Río 2016 junto a Cecilia Carranza BENOIT TESSIER - X02011

La relación de Lange con los Juegos Olímpicos empezó en la década del 70, cuando hizo la campaña a Moscú 1980 -la Argentina no presentó su delegación porque se sumó al boicot de Estados Unidos a la Unión Soviética- y, luego, a Los Ángeles 1984. Pero fue recién en Seúl 1988 cuando tuvo su primera participación y, desde entonces, estuvo en todos los eventos a excepción de Londres 2012. “Viniendo de Argentina, era una especie de sueño imposible ir a los Juegos Olímpicos en la década de 1980. Principalmente hicimos campaña en casa y nos entrenamos y competimos contra los otros muchachos en casa. La competencia internacional era mucho más limitada”, contó en una entrevista que brindó a World Sailing durante su participación en el Mundial de La Haya, donde después de 12 regatas marcha 17° y la otra dupla albiceleste, sexta.

Y más allá de la desazón por concluir su “ciclo olímpico”, este miércoles navegará en aguas del puerto de Scheveningen con el mismo entusiasmo y compromiso que lo hizo en cada Medal Race de los Juegos Olímpicos: “Es un privilegio a los 61 años seguir en esta clase compitiendo a este nivel. Así que sería estúpido de mi parte si nos decepcionara y no me esforzara tanto porque no vamos a llegar a París. Estoy orgulloso por Mateo y Eugenia. Mateo fue mi entrenador en Río 2016 y eso significa mucho para mí que ahora esté en una buena posición para luchar por una medalla para Argentina”.

Majdalani y Bosco, una dupla que creció a la sombra de Lange

Con su labor en la cita ecuménica en Países Bajos, la dupla Mateo Majdalani-Eugenia Bosco se aseguró el primer puesto en el Selectivo de la Federación Argentina de Yachting (FAY) por sobre la dupla conformada por la leyenda Santiago Lange y Victoria Travascio y se quedó con el único cupo del país a los Juegos Olímpicos París 2024. En la clasificación, también se tuvieron en cuenta el Trofeo Princesa Sofía que se realizó en España y la Semana Olímpica en Hyères. Entre medio, los jóvenes regatistas también accedieron a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 por lo que, por al menos los próximos dos años, son los máximos representantes albiceleste en la clase Nacra 17.

Para ellos, estar en París 2024 era el objetivo primordial y luego de Tokio 2020 comenzaron su ciclo propio ciclo olímpico ya sin Santiago Lange como padrino. Es que para la cita de Japón, la dupla acordó con Lange y Carranza participar de los Juegos Panamericanos Lima 2019 -logró la medalla de plata- y bajarse de la pelea por estar en el evento nipón para que los representantes de la Argentina sean los, por entonces, vigentes campeones olímpicos.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco lideran el Selectivo de nacra 17 a París 2024 y competirán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 FLO GONZALEZ ALZAGA

Según Majdalani, tal reconoció en una entrevista que brindó junto a Bosco a LA NACION, todo el camino recorrido tuvo sentido: “Todo el camino que hicimos y todas las experiencias que hicimos nos formaron y ayudaron a estar donde estamos hoy y a tener estos resultados. No tengo dudas que habernos preparado para Lima 2019 nos ayudó como experiencia porque, si bien no tiene la importancia de unos Juegos Olímpicos, a la preparación uno le da la misma relevancia. Al final son un montón de decisiones que las preparas como si fuesen para unos Juegos Olímpicos. Eso nos ayudó mucho a crecer como equipo”.

En la campaña que finalmente se adjudicaron, Mateo y Eugenia compitieron contra quien es su ídolo. Para Majdalani, incluso, su nombre tiene una ascendencia aun mayor: “Yo soy del mismo club que él (N. de R.: Náutico San Isidro) y obviamente desde que soy muy chico él es una figura reconocida y sin dudas que nos marcó en nuestros inicios. Creo que llega un punto que cuando es una competencia hay que tomarlo como cualquier otro rival y uno tiene que bajar de ese pedestal al ídolo porque si no es difícil competir contra alguien que se le tiene tanto respeto. Miro la carrera que él ha hecho, pero fue un trabajo empezar a verlo como cualquier otro rival y querer ganarle como a cualquier otro”.

Eugenia Bosco y Mateo Majdalani fueron medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 Instagram

Más allá de que para ambos equipos el objetivo final era el mismo y peleaban por ello a sabiendas de que uno solo lo iba a lograr, la competencia fue sana, dejó en claro Majdalani: “No entrenamos juntos, sí lo hicimos en la campaña anterior a Tokio 2020 a raíz del acuerdo de que nosotros fuimos a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ellos a los Juegos Olímpicos (también se refiere a Cecilia Carranza Saroli, entonces compañera de Lange), pero en este caso se armó un Selectivo numérico para ver quién iba a Santiago 2023 y quién a París 2024. Cada uno hizo su camino y estamos muy contentos porque competimos con mucho respeto entre los dos equipos. Cada uno tirando para su lado, pero siempre con respeto”.

Y agregó: “Tenemos una buena relación, pero lo que sucede es que al final va uno solo (un solo barco) por país a los Juegos Olímpicos y los intereses están muy encontrados. Salvo que haya una bajada de línea muy fuerte de la Federación Argentina de Yachting (FAY), de que los barcos tienen que entrenar juntos, es normal que los contrincantes de un mismo país se terminen separando. Todos peleamos por estar ahí, es la máxima aspiración en la náutica, y si tu principal rival o el primer equipo que tenés que vencer es a alguien de tu país, no es alguien con quien querés compartir información”.

Quién es Eugenia Bosco

Eugenia Bosco es de San Pedro, provincia de Buenos Aires y tiene 27 años. Como todos los navegantes de su ciudad natal, empezó a hacerlo en Optimist en el Club Náutico y luego pasó a 29er. Su primera relación con los catamaranes fue en Nacra 17 junto a Esteban Blando y, antes de unirse a Mateo Majdalani, a fines de 2016 ganó el Mundial de F18 junto a Ian Rodger en Buenos Aires. “No estaba calculado dedicarme 100% a esto y al final se fue dando así. Hoy en día es el oficio y me encanta”, reconoció.

Eugenia Bosco es sampedrina y en 2016 ganó el Mundial de F18 junto a Ian Rodger FLO GONZALEZ ALZAGA

Quién es Mateo Majdalani

Mateo Majdalani, de 28 años, comenzó a navegar hace exactamente dos décadas en Náutico San Isidro: “Me acerqué porque mi viejo navegaba, pero no corría regatas ni nada. Después se formó un grupo muy bueno, que hoy en día seguimos siendo amigos y creo que la razón principal fue esa”. Tres año más tarde empezó a competir y desde entonces no frenó. Primero lo hizo en Optimist, luego en 29er y, cuando tenía decidido hacer en 49er, le surgió la posibilidad de ser entrenador de Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli para los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Tras esa gran experiencia que se coronó con la medalla dorada, apostó por subirse él al catamarán junto a Bosco. Con su tripulante, tampoco era el objetivo principal de su vida dedicarse al yachting: “No es que hubo un día específico en el que dije ‘me voy a dedicar a esto’, sino que fueron un montón de pequeñas decisiones que se fueron dando y estoy muy feliz de poder dedicarme a esto 100%.

Mateo Majdalani empezó a navegar en Náutico San Isidro a los 8 años y fue el entrenador de la dupla Santiago Lange-Cecilia Carranza en Río 2016 FLO GONZALEZ ALZAGA

LA NACION