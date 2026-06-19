El video del momento de la terrible lesión de Koné en el partido de Canadá vs. Qatar

Una de las escenas más preocupantes de la jornada del Mundial 2026 tuvo lugar durante el partido entre Canadá y Qatar. El mediocampista canadiense Ismaël Kenneth Jordan Koné sufrió una grave lesión en su pierna izquierda luego de una fuerte entrada del qatarí Assim Madibo, en una jugada que generó conmoción dentro y fuera del campo de juego.

El incidente ocurrió en medio del encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo B y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video del momento exacto de la ruptura.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

En una disputa por la pelota en la mitad de la cancha, Madibo llegó tarde a la acción e impactó de lleno sobre la pierna izquierda de Koné. La violencia del choque provocó la inmediata preocupación de jugadores, integrantes de ambos cuerpos técnicos y espectadores. El deportista fue sacado en camilla al cabo de unos minutos, un poco más contenido por el cuerpo médico que inmovilizó su pierna hasta poder hacerle pruebas.

KONÉ SE RETIRÓ CON APLAUSOS



El jugador de Canadá, en camilla, se retiró del campo de juego saludando a su hinchada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zu9lQtw2Li — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

En primera instancia, el árbitro chileno Cristián Marcelo Garay Reyes sancionó la falta con tarjeta amarilla. Sin embargo, la reacción de los futbolistas y las imágenes televisivas evidenciaron la gravedad de la acción. Incluso el propio Madibo se llevó las manos a la cabeza al advertir las consecuencias de la infracción sobre su rival. Mientras tanto, desde el banco canadiense reclamaban una sanción más severa.

Ante la magnitud de la jugada, el VAR, encabezado por Juan Ignacio Lara Luco, revisó las imágenes y recomendó una nueva evaluación de la acción. Tras observar la repetición, el árbitro modificó su decisión inicial y mostró la tarjeta roja directa para el mediocampista qatarí, que dejó a su equipo con un jugador menos durante gran parte del encuentro. La expulsión fue respaldada por la mayoría de los analistas deportivos, que consideraron que la entrada había puesto en riesgo la integridad física del futbolista canadiense.

Ismael Kone al ser retirado del campo de juego (Emilee Chinn/Getty Images/AFP - Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más allá de la preocupación por el estado físico de Koné, Canadá protagonizó una actuación contundente y goleó a Qatar por 5 a 0 en el estadio BC Place de Vancouver. El conjunto local construyó una amplia ventaja gracias a los goles de Cyle Larin, Nathan Saliba, un tanto en contra de Mohammed Manai y un doblete de Jonathan David.

Con este resultado, el seleccionado canadiense quedó bien posicionado en el Grupo B y llegará con grandes expectativas al duelo frente a Suiza, encuentro que definirá las posiciones finales de la zona y el futuro de ambos equipos en la competencia.